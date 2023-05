Pioggia e grandine: tanti danni nel Piceno, dichiarato lo stato di calamità a Ripatransone

ASCOLI – Sembrava una nevicata. Ma era solo grandine. Fatto sta che, nella serata di ieri, la riviera picena è stata letteralmente imbiancata. La forte ondata di maltempo che si è abbattuta in tutta la provincia ascolana, infatti, ha causato anche parecchi danni in vari Comuni. E le previsioni meteorologiche non sembrano affatto migliori per il weekend. Anzi, la perturbazione dovrebbe proseguire anche per buona parte della prossima settimana.

La situazione

A San Benedetto del Tronto, ad esempio, la grandine ha danneggiato decine di macchine. E già questa mattina sono state tante le segnalazioni arrivate ai carrozzieri della zona, molti dei quali hanno deciso di aprire le proprie attività nonostante, solitamente, il sabato sia un giorno di chiusura. Il lungomare, intorno alle 23, sembrava innevato e sono stati registrati alcuni danni anche da parte degli stabilimenti balneari, che proprio in questi giorni stavano riaprendo i battenti. Solo pioggia, invece, ad Ascoli Piceno, dove la situazione è comunque rimasta ampiamente sotto controllo. Anche se, come detto, l’allerta meteo resta. A Ripatransone si è verificata l’ondata di maltempo più grave, con le strade del paese che sono state sommerse dal fango. Il Comune, anzi, ha dichiarato lo stato di calamità naturale ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, nonché dei mezzi comunali, per rendere percorribili alcuni tratti di strada. Infine, tanti problemi anche per i raccolti, per i quali è in corso la conta dei danni in tutto il territorio provinciale.