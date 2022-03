Tra le persone ricoverate, comunque, non ci sono situazioni eccessivamente gravi o pazienti in pericolo di vita

ASCOLI – A due giorni dalla fine dello stato di emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo, ovvero giovedì, il covid torna a spaventare il Piceno. Nelle ultime ore, infatti, nella provincia ascolana c’è stato di nuovo un aumento di casi che, seppur leggero, suscita un po’ di apprensione da parte dell’Asur. La pneumologia dell’ospedale Mazzoni, d’altronde, è tornata a riempirsi e al momento sono occupati tutti e 18 i posti letti presenti nel reparto.

L’aumento

Eppure, l’Area Vasta 5 aveva più volte manifestato la propria intenzione di chiudere il reparto, oppure di riconvertirlo, visto che recentemente l’emergenza coronavirus stava conoscendo una fase di rallentamento e tutto lasciava presagire il meglio. Ma il numero dei contagi è tornato a crescere, facendo risalire anche il numero, purtroppo, dei ricoveri ospedalieri. Complicata la situazione anche nei due Pronto soccorso del Piceno dove da qualche giorno sono decisamente tornati ad essere molti gli accessi da parte di persone positive.

L’invito dell’Asur

«Bisogna continuare a prestare la massima attenzione, perché il virus non è ancora stato sconfitto – fanno sapere proprio dall’Area Vasta 5 -. Invitiamo le persone a rispettare ancora le regole, senza sottovalutare la recrudescenza della situazione legata al covid». Anche nell’ospedale di San Benedetto, al momento, risultano diversi i pazienti ricoverati in quanto positivi al covid. Va detto, comunque, che tra i ricoverati, sia ad Ascoli che in riviera, non ci sono casi gravi o persone che rischiano la vita.

Il report

Intanto, è Ascoli, tra i 33 comuni del Piceno, quello che in questo momento registra il maggior numero di attuali positivi al covid, in base al report diffuso dal servizio sanità della Regione. La città delle cento torri ha infatti 969 contagiati e 1.131 persone in quarantena. Segue, ponendosi poco al di sotto, San Benedetto con 912 contagiati e 1.010 persone in isolamento. Negli altri comuni della provincia la situazione è la seguente: Acquasanta 80, Acquaviva 87, Appignano 54, Arquata 19, Carassai 29, Castel di Lama 172, Castignano 57, Castorano 42, Colli 61, Comunanza 55, Cossignano 20, Cupra 73, Folignano 319, Force 16, Grottammare 281, Maltignano 56, Massignano 25, Monsampolo 66, Montalto 57, Montedinove 14, Montefiore 42, Montegallo 9, Montemonaco 13, Monteprandone 259, Offida 104, Palmiano inferiori a 5, Ripatransone 76, Roccafluvione 28, Rotella 16, Spinetoli 111, Venarotta 62.