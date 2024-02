Il Piceno sbarca a Sanremo grazie alla Camera di Commercio

ASCOLI – Le Marche, la prossima settimana, saranno presenti al Festival di Sanremo. E, in particolare, una bella vetrina sarà dedicata al Piceno. Tutto grazie al progetto promosso dalla Camera di Commercio, il Bim Tronto, l’Anci e la Regione. L’iniziativa è stata presentata questa mattina (giovedì 1 febbraio) ad Ascoli dal presidente Gino Sabatini, il sindaco ascolano Marco Fioravanti in qualità di presidente regionale dell’Anci e Luigi Contisciani, quest’ultimo presidente del Bim Tronto. La missione sanremese, ovviamente, scatterà la prossima settimana, visto che il 5 febbraio verrà inaugurato il villaggio e il 6 comincerà l’edizione 2024 del Festival della canzone italiana.

L’obiettivo

«È un grande onore poter partecipare a Sanremo – spiega Gino Sabatini -. Saremo presenti con una delegazione che rappresenterà tutta la Regione. L’occasione sarà quella giusta per mettere in mostra tutte le peculiarità del nostro splendido territorio, dall’economia ai prodotti tipici, dalle bellezze architettoniche a quelle paesaggistiche. In alcuni punti della città ligure, per tutta la settimana, verranno allestiti del ledwall sui quali verranno proiettate immagini legate alla nostra regione e, in particolare, al Piceno». «Possiamo dire a tutti gli effetti che è cambiato il modo di fare politica – prosegue Marco Fioravanti -. Anni fa non avremmo nemmeno potuto immaginare di avere una vetrina a Sanremo. Invece questo è stato reso possibile, anche e soprattutto grazie alla rete che si è creata tra i vari enti e le varie istituzioni».

Il programma

Lo stesso Fioravanti, insieme al commissario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, il sottosegretario Lucia Albano e i primi cittadini dei capoluoghi di provincia marchigiani, sarà presente fisicamente a Sanremo nei giorni del festival. La rappresentanza picena, poi, sarà formata anche dal Piceno Pop Chorus, eccellenza cittadina, che si esibirà in un flash mob sulle note de ‘Il Re Leone’ proprio a due passi dal teatro Ariston. In Liguria, poi, ci sarà anche una rappresentanza della Quintana, che sfilerà per le vie cittadine. Infine, spazio anche a uno spettacolo realizzato dalla ‘Compagnia dei Folli’.