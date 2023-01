Piceno in lutto: stroncato da un malore l’assessore di Spinetoli Roberto Perazzoli

L'uomo, 61 anni, si trovava in vacanza in Marocco. Senza parole e sconvolto dal dolore il sindaco Alessandro Luciani

ASCOLI – Una notizia choc, questa mattina, ha sconvolto gli abitanti del comune piceno di Spinetoli e, più in generale, tutta la vallata del Tronto. È morto improvvisamente, mentre si trovava in vacanza in Marocco, l’assessore comunale Roberto Perazzoli, colpito probabilmente da un arresto cardiaco. Aveva 61 anni. Lascia la moglie e una figlia. Senza parole anche il sindaco Alessandro Luciani e tutti gli altri componenti della giunta.

La ricostruzione

L’uomo si trovava a Marrakech, da solo, per trascorrere qualche giorno di riposo, lontano dallo stress quotidiano, e per godere della straordinaria bellezza della città marocchina. Nelle ultime ore, però, avrebbe avuto un malore. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma sembrerebbe trattarsi di un infarto. La notizia è giunta in Italia, solo questa mattina, attraverso il consolato italiano in Marocco, che ha avuto il compito di informare appunto i familiari di Perazzoli. Entro un paio di giorni dovrebbero essere completate le pratiche per il rientro della salma a Spinetoli, sempre se non dovessero esserci intoppi di carattere burocratico. Poi, i suoi familiari potranno organizzare il funerale.

Il ricordo

Perazzoli era molto conosciuto in paese. E non solo. Oltre al ruolo di assessore comunale, infatti, era impegnato anche nel sociale, avendo sempre aderito a diverse iniziative di volontariato. Il 61enne era stato nominato in giunta dal sindaco Alessandro Luciani nel maggio del 2019, a seguito dell’ultima tornata elettorale, in cui si era candidato nella lista ‘Solidarietà, lavoro e partecipazione’, proprio a sostegno dell’attuale primo cittadino di Spinetoli. L’assessore aveva la delega all’ambiente, oltre che agli impianti sportivi e alla viabilità. Come detto, lascia la moglie e una figlia.

Il sindaco Luciani, sconvolto per l’accaduto, ha rivolto alla famiglia di Perazzoli le più sincere condoglianze a nome di tutta l’amministrazione comunale spinetolese.