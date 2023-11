Piceno in lutto: addio al noto professionista Vincenzo Vellei

ASCOLI – Il Piceno è in lutto. È morto a 82 anni, infatti, Vincenzo Vellei, professionista molto noto e stimato non soltanto nella zona di Folignano, della quale era originario, ma in tutta la provincia ascolana. Lavoratore mai domo ed infaticabile, non si è mai sottratto ai suoi doveri ed era pronto a sacrificare il proprio tempo libero pur di non venir meno alla parola data. Si occupava di movimento terra ed è stato grazie alla sua abilità alla guida di mezzi pesanti se hanno potuto sorgere diverse comunità nelle zone collinari del Piceno.

Il ricordo

A ricordarlo, commosso, è il figlio Stefano, titolare della storica carrozzeria Vellei. «Oggi il mio cuore è pesante per la perdita di mio padre, un uomo davvero straordinario – lo ricorda il figlio –. Nel dirti addio, riconosco il grande lavoratore che mi ha trasmesso i principi fondamentali della famiglia e del lavoro. In ogni nuova sfida che affronterò ci sarà la forza e la saggezza che mi hai insegnato. E la tua essenza sarà parte integrante del mio cammino. Grazie di cuore per tutto papà». Vincenzo Vellei lascia i figli Giuseppina, Adriano, Stefano ed Andrea. In tanti, in queste ore, si sono stretti attorno al dolore della famiglia per la triste perdita.