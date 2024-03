Piceno in lutto, addio a Giuseppe Amabili: stroncato da un infarto a 42 anni

ASCOLI – Un lutto terribile, nelle ultime ore, ha scosso la riviera picena, e in particolare la città di Cupra Marittima, oltre che il mondo della musica. E’ morto improvvisamente, a soli 42 anni, Giuseppe Amabili, tecnico del suono, che è stato trovato senza vita nella sua camera da letto. Un arresto cardiaco improvviso la probabile causa della morte. Ieri sarebbe dovuto partire per lavoro alla volta di Firenze, per il concerto di Levante, ma un brutto scherzo del destino non glielo ha permesso.

Il ricordo

La cantautrice siciliana, appresa la notizia, ha annullato la data dello spettacolo di ieri (18 marzo) proprio per il lutto che ha colpito il suo staff tecnico, come ha scritto in un post sui social: «Vi chiedo perdono, non posso salire sul palco oggi, non davanti al dolore che la mia famiglia d’arte sta sentendo. Se ne è andato un grandissimo professionista e una persona dal grande cuore». Giuseppe, per gli amici ‘Pepplino’, era un ragazzo sempre gentile e sorridente e lascia un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia, composta dalla mamma Graziella, il papà Luigi e la sorella Elena. I funerali saranno celebrati domani (mercoledì 20 marzo) alle 9.30 nella chiesa di San Basso a Cupra Marittima.