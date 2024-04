Piceno in lutto: addio a Laura Allevi, sconfitta dalla malattia a 45 anni

La donna, originaria del borgo di Appignano del Tronto, fu candidata alle elezioni politiche del 2018 per la Lega

ASCOLI – Un tragico lutto ha scosso il Piceno, in queste ultime ore. Se ne è andata, a soli 45 anni, Laura Allevi, consulente di marketing che aveva avuto in passato anche delle esperienze politiche sul territorio e che aveva fatto parte di diverse associazioni culturali. Originaria di Appignano del Tronto, da qualche anno si era trasferita ad Artena, nel Lazio, e nel 2018 si candidò per le elezioni politiche con la Lega. Da tempo portava avanti la sua battaglia contro una grave malattia che purtroppo ha avuto il sopravvento.

Il ricordo

Nell’ultimo periodo era stata ricoverata all’ospedale a Roma, proprio a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Solo l’anno scorso era morto il padre, Pietro Allevi. Tanti i messaggi di cordoglio che si rincorrono sui social, tra questi quelli dell’avvocato Giuseppe Falciani della lista ‘La Lanterna’, di Appignano del Tronto, che si stringe intorno alla mamma e ai figli: «La tua battaglia è stata la nostra battaglia; grazie per tutto quello che ci hai insegnato, per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che hai condiviso. Sei stata la prima a credere nel nostro progetto ed a volerci provare, il tuo ricordo è vivo nei nostri cuori. Ora dovremo andare avanti senza di te. Ciao Laura, buon viaggio».