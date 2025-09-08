Piceno in lutto, imprenditore stroncato da un malore a 51 anni

ASCOLI – La comunità della Riviera delle Palme è scossa da una tragica notizia. Mauro Marzetti è scomparso improvvisamente all’età di 51 anni. Era conosciuto da tutti come ‘Matorra’. La notte tra domenica e lunedì ha avuto un malore che lo ha colto nella sua abitazione a Centobuchi. È stato soccorso prontamente, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Oltre alla moglie, lascia tre figli, ai quali si stringe il cordoglio di tutta la comunità.

Il ricordo

Marzetti era una figura molto apprezzata e conosciuta non solo a Monteprandone, ma in tutta la Riviera. La sua carriera imprenditoriale lo aveva portato a gestire diversi locali molto amati. Tra questi anche il Galway Pub di Grottammare. Non meno rilevante è stata la sua esperienza nel Verbena di Porto d’Ascoli. Aveva gestito anche l’agriturismo ‘Il Sapore della Luna’ a Monteprandone. Inoltre, Mauro aveva anche gestito il Burger Beach di Grottammare, divenendo un punto di riferimento per i tanti che frequentavano la zona. La sua passione per il calcio era ben nota. Infatti, era un tifoso sfegatato della Sambenedettese, sempre presente a sostenere la sua squadra del cuore.