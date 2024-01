Piceno in lutto: 55enne trovata morta in casa, stroncata da un malore

ASCOLI – Un altro lutto scuote il Piceno, in un inizio d’anno decisamente complicato. Il piccolo centro di Maltignano, infatti, è sotto choc per la morte improvvisa di Enrica Vanni, una persona molto conosciuta in paese e benvoluta da tutti. Aveva soltanto 55 anni ed è stata stroncata da un malore. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita, in casa, nella serata di ieri, lunedì 8 gennaio.

I soccorsi

La donna viveva da sola, in un appartamento delle case popolari. Da qualche tempo, la 55enne aveva avuto qualche piccolo problema di salute, ma niente avrebbe fatto pensare a una morte improvvisa. A dare l’allarme sono stati i vicini della donna i quali, percependo il rumore della televisione, che si trovava ad altro volume, hanno provato a contattarla senza ricevere però alcuna risposta. A quel punto, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta dell’abitazione e trovato la vittima a terra, senza vita.