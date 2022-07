Piceno flagellato da maltempo, pioggia e vento. Cade un fulmine a Monticelli, il video fa il giro del web

Per fortuna, in quel momento, non c'era nessuno in giro, perchè stava piovendo. Un altro episodio simile a Castignano

ASCOLI – Pochi secondi, che però sono diventati virali. Si tratta del video che è stato girato, casualmente, da un residente del quartiere di Monticelli, ad Ascoli, che immortala un fulmine mentre cade al suolo, scaricando tutta la sua violenza. Un video impressionante, che ha fatto letteralmente il giro del web e che è stato registrato, appunto, da un ragazzo che vive proprio nel quartiere, precisamente a Largo delle Canelie.

I danni

Per fortuna, comunque, non ci sono state gravi conseguenze, visto che il fulmine si è abbattuto nei pressi di un campo di calcetto, nel tardo pomeriggio di ieri. Pioveva, quindi in quella zona non c’era nessuno. Non ci sono stati danni né alle persone né alle cose. Ma per gli abitanti del quartiere c’è sicuramente stata tanta paura, anche perché il boato è stato tremendo. Il temporale che ieri sera si è abbattuto nel Piceno, comunque, ha provocato tante altre conseguenze. Un altro fulmine, ad esempio, è caduto a Castignano, comune della vallata. Alcuni luoghi del centro storico, ad Ascoli, si sono allagati, visto che l’acquazzone è stato particolarmente significativo. Alcune auto sono rimaste intrappolate nei sottopassassi, ma l’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare il peggio. Dopo mesi e mesi di crisi idrica, comunque, almeno la buona notizia relativa alla pioggia, che era molto attesa e che ha contribuito ad abbassare le temperature.