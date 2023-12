Il Piceno attende il nuovo anno: musica e brindisi in piazza ad Ascoli e San Benedetto

Sotto le cento torri c'è attesa per Dario Faini, in arte 'Dardust', mentre in riviera si ballerà con i deejay della 'Bottega di Bobo'

ASCOLI – Il conto alla rovescia sta per cominciare. Il Piceno si prepara ad accogliere il nuovo anno con due straordinarie feste in piazza che si svolgeranno questa sera, appunto (31 dicembre), sia ad Ascoli che a San Benedetto. Due programmi molto diversi, quelli proposti nelle due principali città della provincia, ma uniti da un comune denominatore: il divertimento. Si ballerà fino a tarda notte, andando oltre le due, per festeggiare nel migliore dei modi l’arrivo del 2024 e salutare ovviamente con il sorriso il 2023 che si sta ormai per concludere.

Sotto le Cento Torri

Ad Ascoli, già dal tardo pomeriggio, andrà in scena lo spettacolo in piazza del Popolo organizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione ‘Ap Events’ con il supporto di Estra, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova. Si comincerà alle 18.30, appunto, con l’esibizione delle ‘The Holograms’, che saliranno sul palco per l’ora dell’aperitivo. Alle 23 il concerto de ‘La Rua’, che accompagnerà i presenti fino al conto alla rovescia di mezzanotte e al brindisi per festeggiare l’arrivo del 2024. L’anno nuovo sarà aperto dallo spettacolo di Dario ‘Dardust’ Faini che poco dopo l’una lascerà spazio al dj set di Saturnino Celani. L’ingresso sarà libero per tutti e ci si aspettano circa quattromila persone.

In riviera

A San Benedetto del Tronto, la notte di San Silvestro in piazza Giorgini sarà targata ‘Bottega di Bobo’, con uno spettacolo di musica e animazione che accompagnerà tutta la città verso il conto alla rovescia e il brindisi di Capodanno. A partire dalle 22, sul palco, si avvicenderanno il dj Manuele Capannelli, Frank Silenzi e Pepi. Si ballerà fino alle due inoltrate. In riviera, invece, sarà all’insegna della musica anche il primo giorno del 2024, visto che sempre in piazza Giorgini, domani (1 gennaio) alle 18 ci sarà il concerto di Paolo Belli con la sua Big Band. Lo show sarà ad ingresso gratuito.