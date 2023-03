ASCOLI – Ascoli si prepara a celebrare la ‘Giornata internazionale della donna’, domani, con una serie di iniziative che sono state organizzate in città proprio in occasione della ricorrenza dell’8 marzo. Il programma, nelle ultime ore, è stato presentato dall’assessore comunale alle pari opportunità Maria Luisa Volponi, la vicepresidente della commissione pari opportunità Marche, Maria Antonietta Lupi, l’istituto agrario ‘Ulpiani’, la Fidapa, l’Associazione donne giuriste Italia, il Soroptimist e la Uil.

Gli appuntamenti

La prima di tali iniziative è in programma proprio domani, alle 10, quando alla scuola ‘Ulpiani’ il sindaco Marco Fioravanti, la dirigente scolastica Rosanna Moretti e l’assessore Maria Luisa Volponi si incontreranno per la piantumazione di una mimosa dedicata a tutte le donne ascolane. Inoltre, sempre domani, ci sarà l’intitolazione degli spazi del giardino botanico presente nella medesima scuola in ricordo di tutte le donne che hanno studiato o lavorato all’istituto ‘Ulpiani’. Seguirà un contributo con letture a cura delle studentesse della scuola superiore ascolana. Il secondo appuntamento è invece in programma il 10 marzo, alle 18.30, al circolo cittadino dove verrà presentato il libro ‘Alda Da Rios Rossi’ sulla fondatrice del Soroptimist Italia a cura di Marco Severini. Successivamente, il 24 marzo alle 17, alla sala dei Savi di palazzo dei Capitani, si svolgerà la presentazione del libro ‘Donne che fanno la differenza’ di Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario. Dopo l’introduzione a cura dell’assessore Volponi, dialogheranno con l’autrice Patrizia Celani, dirigente del Comune, Alisia Laudadio, presidente dell’ordine degli avvocati di Ascoli e Cinzia Pennesi, direttrice d’orchestra e referente della Fondazione Bellisario Marche.