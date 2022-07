Il Piceno capitale della bandiera: nel weekend in scena i campionati nazionali. Ecco tutti gli ascolani in gara

ASCOLI – Tre sestieri e un unico sogno: la promozione nella massima serie. Comincerà venerdì l’avventura di sbandieratori e musici di Porta Tufilla, Sant’Emidio e Piazzarola nella Tenzone Argentea, il campionato nazionale di serie A2, promosso dalla Fisb, che quest’anno si svolgerà in città. Saranno proprio piazza Arringo e piazza del Popolo, infatti, ad ospitare le gare, alle quali prenderanno parte, in tutto, diciotto gruppi provenienti da tutta Italia. Venerdì – 22 luglio – ci sarà la cerimonia inaugurale, sabato e domenica le gare: al termine, i primi tre gruppi della classifica combinata otterranno la promozione in serie A1, la cosiddetta Tenzone Aurea. Non ci saranno, invece, retrocessioni. I tre sestieri ascolani in lizza hanno già scelto i ragazzi che prenderanno parte alle gare.

Sant’Emidio

Per il sestiere di Sant’Emidio, Alessio Guidotti gareggerà nel singolo, per poi scendere in campo anche nella coppia con Andrea Giorgi. La piccola squadra sarà composta da Diego Castelli, Andrea Giorgi, Lorenzo Goraus, Alessio Guidotti, Francesco Tarlo e Riccardo Galiè. La grande squadra, invece, sarà formata da Enrico Angelini Marinucci, Nicolò Camaioni, Diego Castelli, Nikolas Giorgi, Lorenzo Goraus, Alessio Guidotti, Leonardo Piccinini e Francesco Tarlo. Tra i musici gareggeranno Elisa Angelini Marinucci, Mauro Carfagna, Ilaria Cocci, Sandy Di Girolamo, Lucrezia Ferranti, Sara Filiaggi, Martina Gaspari, Sara Lisandrini, Silvia Lisandrini, Valentina Spurio, Alessandro Volponi (chiarine), Alessandro Cipollini, Nicolò Fratini, Luca Melchionna, Alessandro Pelliccioni, Mauro Renga e Lorenzo Spurio (tamburi).

Porta Tufilla

Per il sestiere di Porta Tufilla, invece, il singolo vedrà gareggiare Piergiorgio Travaglini, che poi farà anche la coppia insieme a Giacomo Parissi. Nella piccola squadra ci saranno Guglielmo Angelini, Marco Mazzocchi, Giacomo Parissi, Emanuele Piccioni e Piergiorgio Travaglini. Nella grande ci saranno Guglielmo Angelini, Giacomo Parissi, Emanuele Piccioni, Piergiorgio Travaglini, Marco Marinelli, Rocco Sermarini, Andrea Sgattoni e Simone Cofini. I musici rossoneri saranno Andrea Anastasio, Chiara Armili, Valentina Camaioni, Francesca Capriotti, Federica Gentili, Flavia Iachetti, Alessia Latini, Beatrice Santucci (chiarine), Lorenzo Federici, Antonio Giorno, Giuseppe Panza, Matteo Paoletti, Chiara Parissi, Camilla Pasqualini, Augusta Tassoni, Ludovica Tassoni e Alessandro Veneranda (tamburi).

Piazzarola

Per la Piazzarola, infine, il singolo sarà Simone Salusti, che in coppia gareggerà con Giorgio Polucci. La piccola squadra sarà formata da Claudio Agostini, Luca Celani, Luca Giovannetti, Marco Pezza, Alessio Sabbatini e Simone Salusti, mentre la grande sarà composta da Fabio Celani, Luca Celani, Filippo Paolo Giorgi, Luca Giovannetti, Daniele Guarini, Giorgio Polucci, Simone Salusti e Alessio Sabbatini. I musici biancorossi saranno Chiara Camaioni, Melissa Canala, Vanessa Canala, Micol Ciabattoni, Federica Desideri, Angelica Fanini, Alessandra Marozzi, Chiara Camaioni, Paola Piccinini, Sabrina Pulsoni, Alessandra Vallorani (chiarine), Giorgio Bonelli, Alessandro De Angelis, Luigina Federici, Elisa Sirocchi, Riccardo Spinozzi e Riccardo Testa (tamburi).