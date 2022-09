Piceno in ansia per Alessio, 37enne di Acquaviva: era uscito di casa venerdì, ma non è più rientrato

ACQUAVIVA PICENA – Ore d’ansia, nella provincia di Ascoli, per un 37enne di Acquaviva Picena di cui non si hanno più notizie ormai da due giorni. Si tratta di Alessio Palanca e lo stanno cercando praticamente tutti. Da 48 ore, infatti, le forze dell’ordine e tanti volontari sono impegnati, in ogni dove, per trovarlo.

La ricostruzione

Il ragazzo, venerdì pomeriggio, era uscito dalla sua abitazione di via Cavour, in cui vive insieme ai suoi genitori, per fare una camminata ma non vi ha fatto più ritorno. La mamma e il papà hanno provato a contattarlo al cellulare, ma non hanno mai avuto risposta. Anzi, il telefono era irraggiungibile. A quel punto è scattata la segnalazione ai carabinieri, che insieme ai vigili del fuoco hanno cominciato a cercarlo ovunque. Il ‘campo base’ per i ricercatori è stato allestito nel piazzale antistante alla caserma della stazione dei carabinieri di Acquaviva, dove è operativo il posto di comando avanzato dei vigili del fuoco di Rimini. A lavoro ci sono anche le unità cinofili dei vigili del fuoco di Macerata. Si sta utilizzando, per le ricerche, anche un elicottero. Ancora, però, a distanza di 48 ore circa dalla scomparsa di Alessio Palanca, non c’è stata nessuna novità.