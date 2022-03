SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La riqualificazione di piazza Montebello, uno dei luoghi caratteristici del centro storico di San Benedetto del Tronto. È questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale rivierasca, guidata dal sindaco Antonio Spazzafumo, intende raggiungere nel corso dei prossimi anni. Fino a quindici anni fa, nella piazza, c’era il mercato coperto, destinato alla vendita della verdura. Da allora, nella medesima zona, c’è dunque una sorta di ‘vuoto urbano’ e l’idea del sindaco è quella di ascoltare anche i pareri della cittadinanza per capire come intervenire.

Le varie idee

Anche sui social, da parte della popolazione, sono state diffuse parecchie idee. Qualcuno chiede che nella zona possano essere realizzati addirittura dei parcheggi, visto che soprattutto nel periodo estivo è sempre difficile, anche per i residenti, trovare un posto libero per la propria auto. Altri ancora, invece, chiedono di realizzarci una copertura che possa favorire lo svolgimento del mercato, ovviamente in linea con i tempi, artisticamente parlando. Insomma, parecchie idee che verranno valutate dalla giunta comunale anche nel corso di alcune assemblee pubbliche che probabilmente verranno organizzate a breve.

L’interrogazione

A farsi sentire, attraverso un’interrogazione rivolta proprio al sindaco Spazzafumo, anche la consigliera dei ‘Verdi’, Annalisa Marchegiani. «Vorremmo sapere quali sono le intenzioni del primo cittadino nella riqualificazione di piazza Montebello – spiega la consigliera comunale -. Si tratta di un luogo molto importante per la nostra città ed è brutto notare come l’amministrazione non sappia ancora cosa fare. La piazza va riqualificata tenendo in considerazione il volere e le necessità dei residenti».