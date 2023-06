Pfizer, lo stabilimento di Ascoli Piceno premiato per la politica a favore dei rifugiati

Per il “rilevante impegno dimostrato nella promozione di interventi specifici per l’inserimento lavorativo dei rifugiati”, si legge nella motivazione del progetto, con il quale UNHCR Italia favorisce l’integrazione nel mercato del lavoro

ROMA – La rappresentanza italiana di UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha conferito allo stabilimento produttivo di Pfizer ad Ascoli Piceno il logo Welcome. Working for Refugee Integration per l’anno 2022.

Il riconoscimento, consegnato ufficialmente ieri, 26 giugno, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma, viene assegnato per il “rilevante impegno dimostrato nella promozione di interventi specifici per l’inserimento lavorativo dei rifugiati”, si legge nella motivazione del progetto, con il quale UNHCR Italia favorisce l’integrazione delle persone rifugiate nel mercato del lavoro, promuovendo il più ampio coinvolgimento del settore privato, in collaborazione con le istituzioni e con le organizzazioni della società civile.

Sostenuto dal Ministero del Lavoro, da Confindustria e da Global Compact Network Italia, il progetto consente alle aziende, che si sono distinte nel favorire l’inserimento professionale dei rifugiati, di ricevere dall’UNHCR un riconoscimento formale: un logo che le aziende stesse potranno esporre ed utilizzare nelle loro attività di comunicazione.

«Siamo davvero orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla causa dei rifugiati nel nostro Paese» afferma Rossella Bruni, Direttore e Amministratore Delegato del sito di Pfizer ad Ascoli Piceno. «Dallo scorso anno, ci siamo impegnati a integrare nella nostra struttura produttiva almeno un rifugiato per ogni semestre, grazie alla collaborazione dell’Associazione Adecco Foundation e di On the Road Cooperativa Sociale. Nei prossimi giorni, una donna rifugiata entrerà a far parte del reparto packaging ed entro la fine dell’anno procederemo con l’integrazione di una seconda risorsa. Data la nostra complessità organizzativa e tecnologica, qui avranno l’opportunità di sviluppare specifiche professionalità. Il nostro principale obiettivo è, infatti, quello di formare professionisti qualificati, che possano offrire le loro competenze sul mercato del lavoro, anche in altri contesti dopo l’esperienza avuta in Pfizer: lo consideriamo un investimento per il futuro di queste persone».

Il premio, che arriva a pochi giorni dalla Giornata Mondiale del Rifugiato dello scorso 20 giugno, va ben oltre i confini di Ascoli, attestando l’impegno di Pfizer a livello globale nel creare un ambiente di lavoro aperto alle diversità, all’equità e all’inclusione. In particolare, con l’iniziativa Pfizer Refugee Leadership Initiative (PRLI), è stato avviato un progetto strutturato, mirato a inserire e a formare rifugiati presso le proprie sedi in tutto il mondo. Non solo stabilimenti produttivi, ma anche centri di ricerca e uffici amministrativi, dove si aprono possibilità per chi ha competenze di business, marketing, legali, risorse umane, ecc…

In particolare, l’ambizione, a livello mondiale, è assumere 600 rifugiati entro la fine del 2025 e prevedendo l’inclusione di 300 persone in un programma di mentorship. L’Europa, inclusa l’Italia, oltre che con il sito di Ascoli, anche con quello di Catania e con gli uffici di Roma e Milano, darà il suo contributo con l’assunzione di 100 rifugiati entro il 2025, “Con il programma PRLI, iniziato nel 2022, grazie alla promozione da parte di senior leaders e di gruppi di colleghi dedicati nei 27 paesi europei, il DEICE (Diversity, Equity & Inclusion Council Europe)”, spiega Antonio Bebba, a capo del consiglio europeo DEICE di Pfizer «offre altre opportunità di training e di programmi di mentorship dedicati a donne rifugiate e membri della comunità LGBTQ+».

Pfizer

Fondata a Brooklyn nel 1849, Pfizer è oggi azienda leader tra le biofarmaceutiche al mondo, con una gamma di prodotti ampia e diversificata, che comprende farmaci storici, come, ad esempio, quelli in area cardiovascolare o anti-infettivi, fino ai biologici e ai vaccini. Con oltre 10 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo e con più di 100 molecole in studio (2 maggio 2023), è tra le aziende del settore che investono di più in R&D. Pfizer collabora da sempre con le strutture sanitarie, i governi, gli enti e le comunità locali, per favorire l’accesso a cure affidabili e sicure per tutti e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Ogni giorno, in tutto il mondo, le persone di Pfizer lavorano per un unico grande scopo, quello di ottenere “Innovazioni che cambiano la vita dei pazienti”. L’azienda è presente in Italia dal 1955, con uffici a Roma e a Milano, e due stabilimenti produttivi, ad Ascoli Piceno e Catania. Per maggiori informazioni: www.pfizer.it

UNHCR

L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è un’organizzazione globale che si dedica a salvare vite umane, proteggere i diritti e costruire un futuro migliore per le persone costrette a fuggire dalle loro case a causa di conflitti e persecuzioni. Guida l’azione internazionale per proteggere i rifugiati, le comunità costrette alla fuga e gli apolidi. Fornisce assistenza salvavita, contribuisce a salvaguardare i diritti umani fondamentali e sviluppa soluzioni che garantiscano alle persone un luogo sicuro chiamato casa, dove poter costruire un futuro migliore. Lavora anche per garantire che agli apolidi venga concessa una nazionalità. L’UNHCR è presente in oltre 130 Paesi, utilizzando la nostra esperienza per proteggere e assistere milioni di persone.