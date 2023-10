Dalla perquisizione saltano fuori tre etti di hashish, arrestato 22enne a San Benedetto del Tronto

Anche ad Ascoli Piceno denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 36enne e un 19enne: avevano 10 grammi di hashish, sostanze da taglio, bilancini e strumenti per il confezionamento

ASCOLI PICENO – Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno hanno svolto un ulteriore e mirato controllo del territorio, finalizzato a prevenire la commissione di reati di svariate specie nonché a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Su tutte le arterie stradali, sia cittadine che periferiche sono stati predisposti strategici posti di controllo alla circolazione stradale ed inoltre, a seguito di specifiche segnalazioni di interesse operativo, sono stati attuati anche dei posti di blocco (con il fine rendere ancora più approfondito ed incisivo il controllo su strada).

Nello specifico, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Benedetto hanno denunciato, per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, un 55enne della zona che, sorpreso in evidente stato di agitazione psicofisica dovuta ad una massiccia assunzione di bevande alcoliche, dapprima tentava di aggredire un avventore di un bar e successivamente resisteva ai Carabinieri intervenuti oltraggiandoli con frasi offensive.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ascoli e di San Benedetto del Tronto hanno denunciato, in due diverse circostanze, altrettanti automobilisti sorpresi alla guida dei loro veicoli in evidente stato di ebrezza alcolica accertato con etilometro in dotazione. Per entrambi è scattato anche il sequestro del mezzo ed il ritiro della patente di guida.

Nell’ambito di specifica attività antidroga, i militari del NOR della Compagnia di San Benedetto hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio, un 22enne del luogo che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di oltre tre etti di hashish, materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e denaro per oltre 3.000 euro, tutto sequestrato. Durante l’operazione sono stati individuati e segnalati alla competente Prefettura in qualità di assuntori, anche diversi minori, di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, sorpresi con modiche quantità di droga. Anche in Ascoli, i Carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio di una unità cinofila di Pesaro, hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 36enne ed un 19enne sorpresi, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, con 10 grammi di hashish, sostanze da taglio, bilancini ed altri strumenti per il confezionamento di dosi, tutto sottoposto a sequestro.

Pertanto, continueranno senza sosta i servizi di prevenzione e contrasto dell’Arma dei Carabinieri da parte dei servizi impegnati sul territorio provinciale per prevenire la commissione di reati, prioritaria attività dell’Arma territoriale, nonché per il controllo della circolazione stradale, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già commessi.