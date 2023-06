Pedaso, ubriaco minaccia i clienti di un bar e aggredisce il proprietario

PEDASO – A Pedaso un ubriaco infastidisce i clienti di un bar, poi minaccia e aggredisce il proprietario del locale. Denunciato dai carabinieri un albanese di 40 anni. Secondo le indagini l’uomo era in stato di alterazione, dovuto all’abuso di alcol, e aveva iniziato a infastidire i clienti. Quando l’esercente ha negato la somministrazione di ulteriori bevande alcoliche, l’uomo ha pronunciato frasi minatorie contro il titolare e i clienti presenti. Poi, dopo che il gestore del bar ha tentato di invitarlo ad allontanarsi e aveva deciso di chiudere il locale, l’albanese lo ha aggredito alle spalle, stringendogli il collo con un braccio e minacciandolo, brandendo un cutter. La vittima ha reagito in legittima difesa, facendolo cadere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo e hanno recuperato l’arma.

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno concluso gli accertamenti relativi a un individuo di nazionalità algerina, residente in Francia e pregiudicato, per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Durante un controllo eseguito mentre l’uomo si trovava alla guida di un veicolo Renault Scenic, è stata effettuata una perquisizione veicolare e personale, durante la quale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lunghezza complessiva di 21,5 cm e una lama di 10 cm. Il coltello è stato sequestrato ed è stato assunto in carico in attesa di essere depositato presso l’ufficio corpi reato del Tribunale di Fermo.