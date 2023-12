Pedaso, stipula online polizza auto e paga 300 euro ma è una truffa: denunciato 42enne

FERMO – Nei giorni scorsi, nella costante opera di tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini i carabinieri della Stazione di Pedaso hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria per il reato di truffa un uomo di origine calabrese, 42enne e con precedenti penali. I militari hanno condotto le necessarie indagini a seguito di una denuncia presentata da un residente del luogo. Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, gli investigatori hanno accertato che il sospettato aveva proposto all’ignara vittima l’acquisto online di una polizza Rca per l’importo di 367,72 euro per la sua auto. Tuttavia, una volta incassata la somma, l’individuo è sparito nel nulla senza mai attivare la copertura assicurativa come promesso.

L’importanza dell’azione dei Carabinieri in questo caso risiede nella tempestività e prontezza negli accertamenti condotti che hanno consentito di denunciare il responsabile alla magistratura competente. Grazie alle indagini condotte e all’analisi accurata delle prove raccolte, è stato possibile identificare l’autore di questa truffa. Le vittime di reati simili sono incoraggiate a prestare attenzione e adottare precauzioni per evitare di cadere in queste trappole.

L’Arma dei Carabinieri ha condiviso alcuni consigli utili per proteggersi da truffe online:

fare acquisti solo su siti sicuri e conosciuti, evitando link inviati tramite email o messaggi sospetti.

Verificare l’autenticità del venditore e leggere attentamente le condizioni di vendita prima di effettuare un acquisto.

Evitare di fornire dati personali o finanziari a persone o siti di dubbia provenienza.

Controllare le recensioni degli acquirenti e utilizzare piattaforme di pagamento sicure quando possibile.

In caso di dubbio o sospetto, fare ricerche online per verificare se altri utenti hanno avuto esperienze negative con il venditore o il prodotto in questione.