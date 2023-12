Paura alla fiera di San Benedetto del Tronto, barboncino azzannato da un pitbull

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata di paura, quella di oggi (mercoledì 13 dicembre) a San Benedetto del Tronto. Durante la ‘Fiera di Santa Lucia’, tradizionale appuntamento che richiama in città tanti visitatori da ogni parte del territorio, un pitbull ha azzannato un barboncino. Il cane non era tenuto al guinzaglio e non aveva neanche la museruola. In base al racconto fornito da alcuni testimoni, appena intravisto il cagnolino di piccola taglia lo avrebbe aggredito e preso a morsi, ferendolo gravemente. Il tutto in mezzo alla folla, rimasta ovviamente inerme.

Il racconto

«A ridosso della farmacia – racconta un testimone -, abbiamo visto il pitbull prendersela con l’altro cane e azzannarlo. Ci sono state urla e momenti di panico, anche se bisogna ammettere che la coppia di ragazzi, proprietaria dell’animale, si è subito prodigata per fermare l’aggressione. Ormai, però, il barboncino era stato azzannato. Per fortuna, le ferite rimediate dal cagnolino non si sono rivelate mortali, ma ci è mancato davvero poco. La gente ha cominciato a urlare, ovviamente impaurita e timorosa del fatto che il pitbull potesse prendersela anche con i passanti. È assurdo, francamente, che questi cani vaghino sciolti, senza che i proprietari li tengano al guinzaglio».

Alle forze dell’ordine, comunque, non sarebbe stata presentata alcuna denuncia da parte della proprietaria del barboncino.