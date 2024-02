Paura al carcere di Ascoli: detenuti in escandescenze, feriti quattro agenti

ASCOLI – Un grave fatto di cronaca, quello accaduto nelle ultime ore al carcere di Marino del Tronto, ad Ascoli. Due detenuti, infatti, sono andati in escandescenza e hanno ferito quattro agenti. Si tratta di un uomo di origine marocchina e un altro di origine rumena. Non è la prima volta, purtroppo, che nella casa circondariale ascolana si verificano episodi di questo tipo, tanto che le rappresentanze sindacali hanno spesso alzato la voce chiedendo più tutele per la polizia penitenziaria.

La ricostruzione

In questo caso, i due detenuti hanno prima dato fuoco alle lenzuola e ai vestiti, poi hanno rotto il lavandino e gli arredi della cella dove erano rinchiusi. A placarli, ovviamente, sono intervenuti gli agenti, quattro dei quali sono rimasti feriti e sono stati medicati dal personale sanitario dell’ospedale Mazzoni. A seguito del proprio atteggiamento, il marocchino e il rumeno sono stati rinchiusi nelle celle d’isolamento in attesa di essere trasferiti in altri penitenziari. Ciò dovrebbe accadere al più presto, in settimana.