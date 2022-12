Paura ad Ascoli: frana in via Loreto, strada chiusa al traffico

ASCOLI – La pioggia dei giorni scorsi ha provocato, ad Ascoli, una frana in via Loreto. Lo smottamento si è verificato questa mattina ed ha richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, giunti sul posto, hanno innanzitutto chiuso la strada al traffico per procedere alla rimozione della stessa frana, venuta giù dalla collina sovrastante. In quella zona abitano diverse famiglie, ma per fortuna non c’è stata la necessità di evacuare nessuno.

La situazione

Sempre fortunatamente, poi, al momento in cui si è verificato lo smottamento non transitava nessuna automobile lungo la strada. A dare l’allarme è stato un passante che ha visto cadere un albero di grosse dimensioni sulla carreggiata stradale. Subito, dunque, sono arrivati i vigili del fuoco, con due squadre che stanno ancora lavorando alacremente per mettere in sicurezza la zona. Le operazioni dureranno, presumibilmente, tutto il pomeriggio e dovrebbero proseguire anche nella mattinata di domani. Sicuramente, anche domani mattina via Loreto sarà interrotta al transito veicolare. Sul posto ci sono anche i tecnici della Ciip, per verificare se la frana sia stata causata dalla rottura di una delle condotte principali presenti in zona. Nel frattempo, i vigili urbani stanno predisponendo dei percorsi alternativi, per consentire ai residenti di via Loreto di poter raggiungere le proprie abitazioni o, comunque, di potersi recare a lavoro. Ciò che più conta, comunque, è che non si sono verificati danni a cose o persone, visto che fortunatamente lo smottamento è venuto giù dalla collina in un momento nel quale, lungo la strada, non passava nessuno.