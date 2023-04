Giornata di pareggi in Serie B: vincono soltanto l’Ascoli, quasi salvo, il Genoa e il Venezia

ASCOLI – La giornata dei pareggi. Il campionato di Serie B, che ormai è arrivato al rush finale, ha vissuto il sest’ultimo turno della stagione regolare e a dominare è stato il segno ‘x’. Tanti, infatti, i match terminati in parità e, quando mancano solo 5 giornate alla fine del torneo, si lotta ancora per tutti gli obiettivi. Vediamo, nel dettaglio, come è andata la 33esima giornata, che in realtà deve ancora terminare.

I risultati

Ad aprire il turno, ieri sera, il derby emiliano tra Modena e Parma. E’ finita 1-1, con il vantaggio canarino di Diaw e l’immediato pari ospite di Benedyczak. Oggi, invece, vittoria fondamentale per l’Ascoli, che al Del Duca piega il Sudtirol per 1-0 grazie al rigore trasformato nel finale da Gondo, che vale mezza salvezza. Parità per 1-1 tra Cosenza e Cittadella, nello scontro diretto per evitare i playout: D’Urso e Antonucci i marcatori. Scontro salvezza anche tra Spal e Brescia: il 2-2 finale porta le firme di Maistro (doppietta) per i padroni di casa e di Ayè e Olzer per le rondinelle. Stesso risultato, 2-2, tra Bari e Como: doppio vantaggio ospite con Ioannou e Cutrone, rimonta pugliese grazie ai gol di Cheddira e Di Cesare. Parità, 1-1, anche tra Benevento e Reggina: Pierozzi, nel primo tempo, porta avanti i calabresi, prima del pari campano firmato da Ciano. Il Venezia batte 3-2 il Palermo, in casa: Johnsen, Pohjanpalo e Tessmann per i padroni di casa, Brunori e Tutino in rete per i siciliani. Infine, tutto facile per il Genoa, che batte 2-0 il Perugia con le reti di Frendrup e Dragusin. In corso Cagliari-Frosinone, gara iniziata alle 16.15, mentre domani il posticipo (sempre alle 16.15) vedrà sfidarsi Ternana e Pisa.

La classifica

Quattro squadre hanno una gara in meno, ovvero Cagliari, Frosinone, Ternana e Pisa. Questa, intanto, la classifica aggiornata, a cinque gare dalla fine del campionato: Frosinone 66; Genoa 63; Bari 57; Sudtirol 52; Reggina 49; Parma 48; Cagliari 47; Pisa 46; Modena, Palermo 43; Ascoli 42; Como 41; Ternana 40; Venezia 39; Cittadella, Cosenza 37; Perugia 34; Spal 33; Brescia 32; Benevento 30.