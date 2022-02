ASCOLI – Entra nella fase attuativa il progetto relativo alla riqualificazione di colle San Marco, ovvero la ‘montagna degli ascolani’, uno dei luoghi principali di attrazione turistica per quanto riguarda il territorio comunale di Ascoli e da sempre meta di scampagnate e picnic soprattutto nella stagione estiva.

Il parco avventura

A metà aprile, infatti, verrà inaugurato il ‘parco avventura’ che è ancora in corso di allestimento sul pianoro. Quest’ultimo sarà caratterizzato da un percorso di prova, che in termini tecnici viene definito ‘percorso briefing’, costruito a terra, utilizzato per mostrare le tecniche di progressione e per illustrare le norme di sicurezza. Poi ci sarà un percorso riservato ai bambini, con quattro diverse postazioni, un percorso per i ragazzi e gli adulti, contraddistinto da cinque postazioni, e un ultimo percorso destinato a tutti coloro che hanno una certa esperienza e che sono più coraggiosi, con dei passaggi tirolesi ad alta difficoltà.

Il bando

Da qualche giorno, il Comune ha pubblicato il bando di gara per aggiudicare la gestione del parco tematico. La durata della concessione sarà di tre anni, a decorrere dalla stipula del contratto. Ci sarà la possibilità di rinnovare l’accordo, per chi si aggiudicherà l’appalto, una solta volta. Il valore stimato della concessione posto a base di gara è di 15mila euro con offerte a rialzo. Le domande dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il prossimo 16 marzo.

Gli altri interventi

La riqualificazione di colle San Marco, però, sarà caratterizzata anche da altri interventi importanti. A cominciare, ad esempio, dalla sistemazione dei servizi igienici, che ormai da anno versano in gravi condizioni di degrado. Poi si passerà alla manutenzione e alla cura del verde, nonché alla sistemazione di tavolini e panchine per la gioia di tutti gli amanti dei picnic. Insomma, il colle tornerà sicuramente al suo antico splendore, rappresentando un volano per rilanciare il turismo in città.