Paolo e Francesca: sono loro le ‘voci’ più belle della “Grotta d’argento” di Acquasanta

ACQUASANTA TERME – Tante emozioni, domenica sera, alla sedicesima edizione della ‘Grotta d’argento’, il concorso canoro per bambini e ragazzi che si è svolto ad Acquasanta Terme, in piazza Latini, nel Piceno, di fronte a un’ottima cornice di pubblico. L’iniziativa, come sempre, è stata organizzata dall’associazione turistica ‘Pro Acquasanta Terme’, dall’associazione ‘I love Acquasanta’, il comitato festeggiamenti di San Giovanni Battista, il Comune, il Bim e l’Avis. Tanti i partecipanti alla manifestazione, curata da Edoardo Sabatini e Tania Marchetti, nonché arricchita dalla presenza di un ospite d’eccezione: l’illusionista ascolano Simone Rossi, che ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue esibizioni. A salire sul palco sono stati dieci cantanti per la categoria ‘Baby’, ovvero di età compresa tra i quattro e i dieci anni, e sei partecipanti per la categoria ‘Young’, di età compresa tra gli undici e i quattordici anni.

I vincitori

A valutare le varie performance è stata la giuria composta da insegnanti di musica ed esperti del settore, presieduta da Mauro Sabatini, maestro della banda di Acquasanta. Ad aprire la serata è stata la performance del coro formato dagli studenti della classe terza dell’istituto scolastico comprensivo del Tronto e Valfluvione. A vincere, tra i ‘baby’, è stato il venarottese Paolo Celani, che ha interpretato ‘Se telefonando’, di Nek, accompagnato alla chitarra dal fratello Tommaso. Per Celani si tratta del secondo successo consecutivo. Tra i più grandi, invece, la vittoria è andata a Francesca Giordani, anche lei di Venarotta, che ha cantato ‘Easy on me’ di Adele. Tanti applausi, però, anche per gli altri partecipanti. Ad esibirsi, infatti, nella categoria ‘baby’ sono stati anche Federico Vecchi, Susanna Moreschini, Sofia Viggiano, Riccardo Buda, Nicoletta Merlonghi, Edoardo Mancini, Benedetta Tranquilli, Samuele e Diletta Germanelli (che hanno vinto il ‘premio simpatia’) e Francesco Rauco. Tra gli ‘Young’, hanno partecipato Angelica Gonzalez Paz, Antonella Toro, Rebecca Di Pietro (che ha vinto il premio offerto dall’Avis), Gabriel Mazzocchitti e Giovanna Trebaldi.