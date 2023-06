Pallavolo, grandi novità in casa Videx Grottazzolina per la A2

Confermato Cubito e ingaggiati Cattaneo, Marsili, Mattei e Marchisio per la A2 della prossima stagione. Novità anche a Fano e Macerata in A3M a partire dalla guida tecnica di entrambe le squadre

GROTTAZZOLINA – La squadra di Ortenzi alla 2’ stagione in serie A2 definisce il roster della prossima stagione. Si parte dalla conferma di Marco Cubito, centrale ormai grottese d’adozione classe ‘92 e 202 centimetri, alla quinta stagione consecutiva con la maglia della Videx Yuasa. Altra conferma importante è il libero Roberto Romiti che con capitan Vecchi rappresentano la continuità. Di rilievo il nuovo rinforzo in posto quattro dove arriva da Castellana Grotte Claudio Cattaneo, classe ‘97 e 192 centimetri. Torna nelle Marche anche il libero Andrea Marchisio per tante stagioni del roster della Cucine Lube.

«Ringrazio tutta la società, dall’allenatore allo staff fino ai dirigenti, per l’opportunità che hanno voluto concedermi – ha dichiarato il nuovo schiacciatore Cattaneo – e sono convinto che Grottazzolina stia allestendo una squadra competitiva con la quale sono sicuro che ci divertiremo». Altro volto nuovo è il centrale Andrea Mattei, classe ‘93, 202 centimetri, riabbraccia la serie A2 dopo una stagione tra le fila del Top Volley Cisterna, conclusa con la nona piazza nel campionato regolare e la partecipazione ai preliminari playoff quinto posto. Un bottino di 22 partite giocate, 28 set disputati e 14 segnature (8 attacchi vincenti, 1 ace e 5 muri-punto).

A Macerata sponda Med Store Tunit il nuovo DG Vullo ha scelto coach Maurizio Castellano in arrivo dai “Cugini” di Fano per rilanciare le ambizioni della formazione biancoverde. Come vice ci sarà il ritorno di Federico Domizioli. Per il roster punta su Gabriele Sanfilippo confermato alla Med Store Tunit. Il centrale siciliano prosegue nella sua avventura con la voglia di ritagliarsi un posto da protagonista dopo tre stagioni sfortunate, segnate da due infortuni che gli hanno impedito di esprimere tutto il suo potenziale. Sempre al centro arriva dalla WiMORE Parma, il centrale di origini senegalesi Bara Fall. Come opposto la scelta è caduta su Nicolò Casaro. Cresciuto nella Pallavolo Padova, classe ’94 esordisce in Serie A2 nella stagione 2012/2013. Nell’ultima stagione trascina la squadra durante i Play-Off e nella finale contro Casarano che vale la conquista della promozione in A2. In regia arriva Sebastiano Marsili, classe 1996 originario di Treviso. A Palmi, lo scorso anno, chiude la Regular Season al terzo posto e ai play-off si arrende contro Casarano, arrivata poi in finale promozione.

In casa Vigilar Fano la scelta è caduta su un fanese doc come Paolo Tofoli. Classe ’66. «Ho sempre sperato – chiosa Tofoli – di allenare anche a Fano e questo è successo. Ho tanti amici qui e le sensazioni sono certamente diverse rispetto ad allenare altri posti. Se poi si considera il fatto che a Fano c’è grande tradizione pallavolistica e la gente ha fame di grande volley». Paolo Tofoli avrà a disposizione un organico che, secondo il nuovo coach virtussino, dovrà avere le seguenti caratteristiche: «Squadra tosta, operaia e con l’obiettivo di raggiungere quanto prima la giusta alchimia per fare un campionato di alto livello. Le squadre che ci affronteranno dovranno essere consapevoli che di fronte ci sarà una squadra che non molla mai e che ha fame di successi. So che la responsabilità è alta ma sono sicuro che verrà allestito un roster di livello pronto a far bene e divertire».

Confermato anche Simone Roscini, altro fanese doc, che siederà per il quarto anno consecutivo in panchina ricoprendo il preziosissimo ruolo di assistant coach.