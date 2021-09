Ascoli, al Palafolli torna la rassegna di teatro amatoriale Ascolinscena: compagnie da tutta Italia

ASCOLI PICENO – Torna ad Ascoli la rassegna di teatro amatoriale al Palafolli. Sabato 2 ottobre prenderà il via la quattordicesima edizione di Ascolinscena, manifestazione che ospita la rappresentazione di commedie provenienti da tutta Italia. In cartellone 8 spettacoli con un programma che si svilupperà fino al 12 febbraio. In scena compagnie di Ascoli, Macerata, Loreto, Roma e Carugate (Milano). L’ultimo sabato vedrà inoltre il ritorno del festival dei corti teatrali “Avis in corto” promossa dall’Avis provinciale picena.

Tre compagnie marchigiane in scena

«La selezione degli spettacoli in concorso è stata impegnativa – spiegano i promotori dell’evento – visto il buon livello dei lavori giunti alla giuria, più di 30 e provenienti da tutte le regioni italiane. Le commedie sono molto divertenti e non mancheranno anche momenti di riflessione. Con grande soddisfazione ben tre compagnie teatrali selezionate – aggiungono dal Festival – sono marchigiane: da Loreto arriveranno gli attori de Il Focolare, da Macerata quelli della compagnia Ci Credo e da Ascoli il Laboratorio Minimo Teatro con il nuovo spettacolo “L’amico Sancio”».

Da notare al PalaFolli anche la Bottega dei Rebardò con un nuovo lavoro di Gianni Clemente, noto autore e sceneggiatore teatrale italiano. Dalla provincia di Milano arriverà il Gruppo Teatro Tempo con “Le prenom“ di Matthieu Delaporte, autore francese.

Due debutti al Palafolli

Il cartellone della quattordicesima edizione sarà arricchito anche da due nuovi spettacoli fuori concorso delle compagnie organizzatrici, due debutti al Teatro PalaFolli: Li Freciute apriranno la rassegna il 2 ottobre prossimo con “Un revolver per tre” ed i DonAttori saliranno sul palco il 29 gennaio con “Tutti nell’armadio”.

Il concorso Avis in Corto

La serata finale del 12 febbraio 2022 sarà dedicata alla consegna dei Premi Ascolinscena assegnati dagli abbonati e dalla giuria selezionata. A seguire andrà in scena il concorso Avis in Corto, organizzato con l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno e riservato a corti teatrali a tema libero.