Al Palafolli di Ascoli bel successo per la commedia “Tutti nell’armadio”: DonAttori sugli scudi

ASCOLI – Grande successo al Palafolli di Ascoli per lo spettacolo della compagnia amatoriale dei ≪DonAttori≫. Andato in scena sabato 29 gennaio con il tutto esaurito ed anche nel pomeriggio di domenica 30 – fuori concorso rispetto alla rassegna Ascolinscena, la commedia “Tutti nell’armadio” scritta da Biagio Giardini e Alessandra Lazzarini ha riscosso il convinto apprezzamento del pubblico presente. Con autore e regista sul palco insieme ad altri 9 attori, lo spettacolo molto brillante e divertente ha trascinato con ritmo incalzante gli spettatori fino al termine della rappresentazione, senza un attimo di pausa.

Gag, equivoci ed intrecci amorosi per il piacere del pubblico

Tra intrecci amorosi e tradimenti, gag esilaranti, equivoci ed incomprensioni, il pubblico non ha lesinato gli applausi soprattutto nella seconda parte della piece, ambientata in un appartamento con quattro coppie all’opera e un grosso armadio a muro come luogo di riferimento per fughe e momenti di passione e trasgressione.

Un momento della rappresentazione

Notevole l’interpretazione del chirurgo Phil Cody da parte di Giardini e della moglie presunta adultera, Jane da parte della Lazzarini, così come quella molto convincente di Alex – l’arredatore effeminato – da parte di Gabriele Baldassari. Bravissimi anche Emilio Iuliani nel ruolo importante di Elvis Palmer, socio del chirurgo e donnaiolo incallito che tradisce la moglie Leslie, interpretata da Vanessa Soletti. A rendere sempre vivace e frizzante lo spettacolo, anche la prova di Maria Grazia Giovannozzi – l’avvenente centralinista Eva Robinson amante di Elvis, che finisce però in braccio ad altri protagonisti della scena, in un vortice di equivoci e spassose situazioni di intimità forzata.

Sostegno all’Avis per le donazioni di sangue

Nel complesso una commedia d’intrattenimento che ha strizzato l’occhio alle piece teatrale inglesi ed americane ed è molto piaciuta al pubblico in sala, che ha lodato alla fine l’impegno di attori non professionisti. Il tutto anche con il fine di aiutare nella sua azione l’Avis e la donazione di sangue a favore delle persone più bisognose.