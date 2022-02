ASCOLI – Il cielo grigio, la pioggia che cade in abbondanza. Una cornice triste, e non potrebbe essere altrimenti, quella che questa mattina ha caratterizzato la manifestazione contro la guerra in Ucraina, che si è svolta anche nel Piceno, così come in tante altre piazze italiane. In tanti, nonostante il meteo tutt’altro che clemente, si sono ritrovati sia ad Ascoli, in piazza Ventidio Basso, che a San Benedetto, in piazza Matteotti, per promuovere la pace tra il popolo russo e quello ucraino, dopo i bombardamenti che hanno rovinato, purtroppo, gli ultimi giorni.

Le adesioni

«Chiediamo di fermare la guerra e costruire un futuro di Pace per l’Europa», questo il motto recitato dai manifestanti nel corso della manifestazione promossa dalla ‘Rete per la Pace e il Disarmo’, rete di associazioni e sindacati che a livello nazionale si batte per la fratellanza tra i popoli. All’appello alla mobilitazione hanno subito aderito le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, l’Anpi, Libera e la rete degli studenti ‘Robin Hood’, insieme a Legambiente ed Arci.

L’appello dei manifestanti

«È assurdo ciò che sta accadendo – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa -. Nel 2022 non è ammissibile che possa esplodere una guerra. Siamo vicini al popolo ucraino e ci auguriamo che tutto finisca il prima possibile e si possa tornare alla normalità. Il ripudio delle guerre deve essere la priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale. L’Unione Europea agisca ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia».