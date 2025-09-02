Ospedale Mazzoni da record: in un mese cinque raccolte di cellule staminali

ASCOLI PICENO – Un traguardo mai raggiunto prima: l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno ha effettuato ben cinque raccolte di cellule staminali emopoietiche (CSE) in un solo mese, tre da sangue periferico e due da midollo osseo. Un numero che impressiona, soprattutto se confrontato con la media annua del centro donatori dell’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) picena, che solitamente arriva a due raccolte in tutto l’anno.

A confermare il primato è la dottoressa Sabrina Tarulli, responsabile del centro donatori, per la quale questo risultato rappresenta un punto di svolta, non solo dal punto di vista numerico ma anche simbolico. «Si tratta di un risultato clinico e organizzativo di grande rilievo – sottolinea l’UOC di Medicina Trasfusionale, diretta dal dottor Antonio Canzian – reso possibile grazie alla collaborazione tra i donatori iscritti al registro IBMDR (Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo) e il personale sanitario dell’Ast di Ascoli, in particolare delle unità di medicina trasfusionale ed ematologia».

Le due strutture sanitarie coinvolte fanno parte del Programma Trapianti, accreditato da oltre dieci anni con la certificazione europea JACIE, che attesta il rispetto di standard rigorosi in termini di sicurezza, tracciabilità e risultati clinici. Un riconoscimento che richiede competenze altamente qualificate e una struttura organizzativa efficiente.

Fondamentale anche l’azione dell’Admo, l’associazione donatori di midollo osseo, attiva sul territorio con campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani: scuole, eventi sportivi, piazze e manifestazioni culturali diventano luoghi strategici per reclutare nuovi potenziali donatori. Una missione quanto mai cruciale, se si considera che la probabilità di trovare un donatore compatibile (HLA) è di appena 1 su 100.000. Iscriversi al registro è semplice: occorre avere tra i 18 e i 35 anni, pesare almeno 50 chilogrammi e godere di buona salute. Il primo step consiste in un prelievo di sangue o saliva, effettuabile nei centri trasfusionali di Ascoli o San Benedetto.

«Il risultato ottenuto – commentano ancora dalla UOC di medicina trasfusionale – non è solo un numero. È la dimostrazione concreta che quando la solidarietà dei cittadini incontra una sanità efficiente, l’aiuto ai pazienti diventa reale».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla direttrice sanitaria dell’Ast, Maria Bernadette Di Sciascio: «Questo record testimonia la fiducia che la comunità ripone nei nostri servizi. Le cellule staminali rappresentano una risorsa fondamentale per il trattamento di numerose patologie ematologiche e oncologiche, e il loro utilizzo è destinato a crescere con l’evoluzione delle terapie cellulari».

Un messaggio forte, che unisce scienza e altruismo, e che sottolinea ancora una volta quanto la donazione possa fare la differenza tra la vita e la malattia.