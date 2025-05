Ad Osaka Tipicità protagonista a Padiglione Italia

Dalla dimensione locale allo scenario globale, andando oltre l’attuale panorama caratterizzato da numerose tensioni internazionali, attraverso il potente strumento della diplomazia culturale.

Questo il tema della conferenza in programma mercoledì 4 giugno, a partire dalle 15:00, presso l’Auditorium di Padiglione Italia, all’interno dell’Expo mondiale in corso in Giappone. L’iniziativa è promossa dall’organizzazione di Tipicità nell’ambito del progetto per Expo Osaka a regia regionale che vede le Marche protagoniste del Padiglione Italia nella settimana dal 1° al 7 giugno.

«La Regione sostiene tutte le iniziative che si svolgeranno all’Expo di Osaka in occasione della settimana dedicata alle Marche – dichiara l’Assessore regionale alle Attività produttive e all’Internazionalizzazione, Andrea Maria Antonini – e tra queste la conferenza organizzata da Tipicità, una realtà ben radicata nel tessuto economico regionale e che offre un valido apporto e molteplici stimoli alle strategie di sviluppo regionali che questa amministrazione si è posta. L’agricoltura e l’enogastronomia sono settori strategici per la nostra regione – ha aggiunto Antonini – e stiamo lavorando per rafforzare la competitività delle nostre imprese agricole, valorizzare la biodiversità, le produzioni tipiche ed affermarci come ‘Marche terra di benessere’. Promuovere la qualità della vita e le nostre eccellenze regionali rappresenta un’occasione per rafforzare la nostra economia e la nostra cultura e per creare nuove opportunità di sviluppo e collaborazione con altri Paesi».

L’evento intende valorizzare una buona pratica di connessione e diplomazia culturale già in atto tra le Marche e il Giappone, quale esempio concreto dello slogan di Expo 2025 “Progettare la società futura per le nostre vite”. Atenei ed organizzazioni territoriali, come ambasciatori di saperi e di economia della relazione, sviluppano nuove formule nella creazione del valore per le società e per gli individui.

In particolare, l’Università di Camerino ha attivato un progetto Erasmus KA 171 con l’Università nipponica di Ritsumeikan, che consentirà la mobilità di studenti e docenti/staff tra i due Atenei sul tema delle scienze e del management in ambito gastronomico.

«Tipicità – ricorda il direttore Angelo Serri – è l’organizzazione che realizza il Festival che da oltre trent’anni si svolge nella città di Fermo, operando nella valorizzazione dei territori e delle specificità locali, grazie al confronto continuo con altre comunità italiane ed internazionali. Ed è in questo percorso che si è concretizzata l’iniziativa di “ponte culturale” protagonista della conferenza in programma il 4 giugno ad Osaka!».

La missione di Tipicità nella terra del Sol Levante prevede un intenso programma di incontri e scambi, tra Osaka, Kyoto e la capitale Tokyo. Già dal 1° giugno una serata speciale, realizzata insieme a Floema e Paolo Cappellini, presenterà agli ospiti giapponesi le Marche delle tre effe: fashion, food and forniture. Poi la delegazione si sposterà all’Università Ritsumeikan per sviluppare ulteriori percorsi congiunti con il prestigioso Ateneo di Kyoto e, infine, tappa conclusiva proprio nella capitale nipponica, dove è in programma una serata di networking nella sede della Camera di Commercio Italiana a Tokyo.