Ore d’ansia nel Piceno: 27enne di San Benedetto va a funghi ad Arquata e scompare

ARQUATA DEL TRONTO – Ore d’ansia, nel Piceno, per la scomparsa di un ragazzo di 27 anni di San Benedetto del Tronto. Il giovane, da ieri sera (martedì 11), non ha più dato notizie di sé. Si era recato nella frazione di Faete, nel comune di Arquata del Tronto, per andare a caccia di funghi e castagne, trattandosi di una sua grande passione.

Il 27enne è sposato, ma l’ultimo contatto telefonico con la moglie risale alle 7.30 di ieri mattina. Non vedendolo tornare a casa al solito orario, la donna ha lanciato l’allarme. Sul luogo ci sono i vigili del fuoco, già dalla serata di ieri. Per le ricerche sono utilizzati anche dei droni dotati di congegni elettronici in grado di individuare il cellulare dell’uomo. La sua auto è stata ritrovata proprio nelle ultime ore, ma del ragazzo non ci sono ancora tracce. La speranza, ovviamente, è che si sia perso e si sia nascosto da qualche parte, anche se il suo telefono cellulare non prende. A sorvolare la zona anche un elicottero.

L’infortunio

Sempre ad Arquata del Tronto, poi, questa mattina si è verificato un grave infortunio sul lavoro. Nella frazione di Colle, infatti, un operaio è rimasto gravemente ferito mentre stava montando una rete di protezione metallica contro le frane. Sul posto è giunta addirittura l’eliambulanza, che ha provveduto a trasportare l’operaio ferito all’ospedale Torrette di Ancona. La strada per Colle è stata momentaneamente chiusa dai carabinieri.