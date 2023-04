Operaio investito in via Mare: tragedia sfiorata a San Benedetto

L'uomo stava lavorando in un cantiere nei pressi del sottopassaggio. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia sfiorata, questa mattina, 28 aprile, a San Benedetto del Tronto. Un uomo di cinquant’anni, infatti, è stato investito in via Mare, a Porto D’Ascoli, nei pressi del sottopassaggio. Si tratta di un operaio, che al momento sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ad investirlo è stata una macchina di colore grigio, condotta da un giovane. L’incidente si è verificato intorno alle 8.30.

La dinamica

L’uomo, di nazionalità straniera, stava lavorando nel vicino cantiere e per questo motivo si trovava lungo la strada. Il cinquantenne, a causa dell’investimento, anche in base a quanto raccontato alle forze dell’ordine da alcuni testimoni che si trovavano lì di passaggio, ha compiuto un volo di diversi metri ricadendo a terra. L’operaio, dunque, ha battuto violentemente la schiena e soprattutto la testa. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili urbani, oltre che il 118. L’ambulanza è arrivata dall’ospedale ‘Madonna del soccorso’ e ha prestato le prime cure al ferito. L’uomo, ora, si trova proprio nel nosocomio sambenedettese.