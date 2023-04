Oltre 30 milioni per l’edilizia scolastica: la Provincia di Ascoli investe sulla sicurezza

ASCOLI – Oltre 30 milioni di euro. Questa la somma investita dalla Provincia di Ascoli per gli interventi, in fase di avvio o di appalto, nelle scuole del territorio. Solo tra aprile e settembre prossimo, ad esempio, partiranno numerosi lavori per circa 10 milioni e 200mila euro. Sono questi alcuni dei numeri con i quali il presidente della Provincia Sergio Loggi ha esordito nella conferenza stampa che si è svolta questa mattina a palazzo San Filippo per fare il punto sull’edilizia scolastica alla luce delle nuove risorse tra Pnrr e delle ordinanze speciali per la ricostruzione post sisma.

L’obiettivo

Al fianco del presidente era presente il consigliere provinciale con delega al bilancio Marco Teodori, oltre ai dirigenti scolastici Lucia Vagnoni dell’Istituto Tecnico ‘Fermi’, Cinzia Pettinelli del Liceo Artistico ‘Licini’ di Ascoli e Sabrina Vallessi dell’Istituto Fazzini Mercantini di Grottammare. «La sicurezza e la funzionalità degli istituti superiori del territorio sono state le nostre priorità fin dall’inizio del mandato – ha evidenziato il presidente Loggi –. Ora è il momento di impiegare al meglio le nuove risorse pervenute con la ricostruzione e il Pnrr. Ricordo che appena insediato ho incontrato tutti i dirigenti scolastici presso le scuole del Piceno per approfondire con loro esigenze e problematiche e mettere in cantiere opere e progettualità. Dopo la pandemia occorre ritornare ad un rapporto diretto con gli studenti attraverso scuole in grado di interagire con loro al meglio attraverso didattica, sport e progetti speciali». «Questi interventi si sono potuti mettere in campo anche grazie al fatto che il bilancio 2022 della Provincia è stato approvato con celerità e nei tempi previsti – ha sottolineato il consigliere Teodori – e questa è stata una precisa volontà e scelta politica che ha consentito agli uffici di operare per mettere in cantiere le progettualità che oggi illustriamo e che sono un punto di partenza per ulteriori interventi volti a migliorare il patrimonio scolastico dell’ente».

I lavori

In merito ai singoli interventi, sono già in corso da parte della ditta incaricata i lavori di manutenzione straordinaria della palestra del liceo classico ‘Leopardi’ di San Benedetto del Tronto per un importo di 98mila euro. Entro maggio inizieranno i lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Industriale ‘Fermi’ di Ascoli, con riguardo alle palazzine del corpo ‘A’ e ‘B’ del plesso scolastico. In questo caso si tratta di interventi per quasi cinque milioni di euro. Andando in ordine cronologico, poi, a giugno prenderanno avvio i lavori di adeguamento sismico per 3 milioni e 300mila euro al liceo artistico sempre di Ascoli. Da evidenziare che nell’istituto sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione di aule a piano terra in modo da consentire agli studenti di non doversi trasferire in altri plessi durante l’esecuzione degli interventi programmati. Sempre a giugno, per un importo di circa un milione e 370 mila euro inizieranno i lavori di adeguamento sismico della scuola regionale di formazione di via Cagliari che ospita la succursale Ipsia di Ascoli.

Infine, entro agosto è previsto il completamento della manutenzione straordinaria dell’aula Magna dell’Istituto Tecnico ‘Fazzini-Mercantini’ nel plesso di Grottammare.