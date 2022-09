“Oggi sono io”, a Sant’Egidio alla Vibrata il primo contest dedicato ad artisti emergenti

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Una vetrina per tutti gli artisti del territorio, in particolare per quelli marchigiani e abruzzesi, che hanno dei propri brani e sognano di presentarli davanti a un pubblico numeroso. Ma anche un’occasione per parlare di sé, della propria carriera musicale, della propria passione e dei propri lavori discografici. Si tratta di ‘Oggi sono io‘, il contest organizzato da Nerio Masia e Paolo Nazzari, fra l’altro promotori della nota rassegna ‘Il mio kanto libero’, che nello scorso mese di luglio ha riscosso uno strepitoso successo a Folignano.

L’appuntamento

La kermesse andrà in scena il prossimo 24 settembre a Villa Marchesa di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, ma letteralmente a due passi dalla vallata picena. L’evento è stato promosso in collaborazione con il ‘Bar Residence Villa Marchesa’ nell’ambito della tradizionale ‘Festa della Birra’, che si svolgerà dal 22 al 25 settembre con la presenza di tanti stand gastronomici.

Non è una gara e non ci saranno premi, ma in questa prima edizione l’obiettivo degli organizzatori è quello di offrire, semplicemente, una vetrina a tutti gli artisti del territorio che desiderano esibirsi e far conoscere, appunto, la propria musica. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito forum attraverso la pagina Facebook ‘Oggi sono io’. La partecipazione al contest, ovviamente, è gratuita.