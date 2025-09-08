Offida, a piedi alla scoperta delle opere di Aldo Sergiacomi 

OFFIDA – Sabato 13 settembre a Offida, dalle ore 15 in Piazza del Popolo, si terrà l’ottavo appuntamento del progetto “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno”, promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Comune di Offida e laFondazione Lavoroperlapersona.

I partecipanti saranno guidati in un affascinante percorso cittadino alla scoperta delle opere di Sergiacomi presenti a Offida, con una visita speciale al museo dedicato all’artista. L’iniziativa è gratuita, ma i posti sono limitati a 50 partecipanti. Per prenotarsi, basta inviare un messaggio con nome e cognome al numero 3939365509 entro il 12 settembre.

Il progetto fa parte del progetto “Percorsi culturali Piceni”, che ha già coinvolto 218 persone in sette tappe tra San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Massignano, Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Offida e Grottammare. I prossimi appuntamenti sono fissati a Force (20 settembre) e Appignano del Tronto (27 settembre) località che custodiscono opere di Sergiacomi.

Il museo “Aldo Sergiacomi”, recentemente riallestito dalla Fondazione Lavoroperlapersona, è composto da quattro sale tematiche che rispettano l’impronta originaria voluta dalla fondatrice. Nella quarta sala, si può ammirare il laboratorio dell’artista, con il tavolo e gli attrezzi originali, insieme ai bozzetti del portali della Cattedrale di Fermo e di opere realizzate per Offida, Loreto e Ascoli Piceno.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza e nella storia del territorio attraverso lo sguardo di uno dei suoi artisti più rappresentativi.