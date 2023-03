Offida vicina alla rinascita: 500mila euro euro per il Carnevale Storico e 5 milioni per la ricostruzione

In arrivo 500.000 euro per la valorizzazione del Carnevale Storico e 5.300.000 euro per la Ricostruzione Pubblica, dopo gli eventi sismici del 2016.

OFFIDA – Buone notizie per Offida. Arrivano 500mila euro per la valorizzazione del Carnevale Storico. Ma non solo. Il Comitato Istituzionale Sisma ha assegnato contributi complessivi per 5 milioni e 300mila euro nell’ambito della Ricostruzione Pubblica, dopo gli eventi sismici del 2016.

Il primo cittadino. Luigi Massa

I fondi per il Carnevale verranno utilizzati per allestire gli spazi per la promozione di uno degli eventi più belli di tutte le Marche e non solo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il Patto Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno, in questo ambito premiando il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale.

«Il finanziamento a fondo perduto è destinato all’allestimento di spazi per la promozione del carnevale storico con un progetto innovativo che mette al centro il rapporto della nostra comunità con il Carnevale e che permetterà di veicolare ai visitatori il senso profondo di una manifestazione che ha tradizioni uniche e distintive – ha affermato soddisfatto il primo cittadino Luigi Massa -. Sarà dunque valorizzata la dimensione storica, culturale ed antropologica di una festa che da 500 anni vive e si evolve assieme alla comunità offidana. Gli spazi verranno realizzati al piano terra del palazzo De Castellotti, saranno uno spazio esperienziale multimediale in grado di immergere a livello emotivo i visitatori nei riti collettivi legati alla nostra festa. I visitatori potranno immergersi nelle atmosfere del nostro straordinario Carnevale vivendo un’esperienza sensoriale realizzata attraverso tecnologie audio/video di ultima generazione».

Gli altri finanziamenti per il comune di Offida

Durante il Comitato Istituzionale Sisma, svoltosi a Camerino, è stato ufficializzato il nuovo Piano di Finanziamenti nell’ ambito della Ricostruzione Pubblica post-sisma.

Al comune di Offida sono stati assegnati contributi complessivi dal valore di 5.300.000,00 euro che saranno destinati a tre interventi fondamentali:

1.800.000,00 euro per la riparazione,il risanamento ed il miglioramento sismico della cinta muraria del Civico Cimitero e i diversi spazi annessi,

2.300.000,00 euro per il ripristino delle diverse opere di urbanizzazione, infrastrutture stradali e sottoservizi nel tratto di viale martiri della resistenza,

1.200.000,00 euro per la riparazione dell’ex mattatoio comunale.

«Un ringraziamento al Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli e all’Ufficio Speciale alla Ricostruzione per il lavoro che stanno svolgendo accogliendo le istanze dell’Amministrazione inserendo questi interventi tra le priorità» ha ribadito il sindaco Massa.