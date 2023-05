Offida, incidente sulla Mezzina: ferito in prognosi riservata

OFFIDA – Versa in condizioni molto gravi il 69enne rimasto ferito questa mattina ad Offida nell’incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Mezzina nell’ascolano. Nello scontro frontale tra due auto è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi un uomo di 87 anni, estratto dalle lamiere dell’auto in cui era a bordo dai vigili del fuoco di Ascoli Piceno e dal personale del 118.

Il conducente dell’altra auto, un 69enne, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette dall’eliambulanza ed è ricoverato in Rianimazione. L’uomo è in prognosi riservata in seguito al grave politrauma riportato nello scontro. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Offida intervenuti sul posto.