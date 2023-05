Offida, deceduto il 69enne ferito nell’incidente lungo la Mezzina

OFFIDA – Non ce l’ha fatta il 69enne rimasto gravemente ferito nel tragico schianto avvenuto ieri mattina (22 maggio) lungo la strada provinciale Mezzina in territorio di Offida. L’uomo è deceduto all’ospedale regionale di Torrette dove era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata in seguito al grave politrauma riportato nell’incidente.

Due auto si erano scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Offida, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco di Ascoli Piceno e con il personale del 118. Poco dopo l’arrivo del personale sanitario, era deceduto l’87enne alla guida di uno dei due veicoli coinvolti nello scontro.

Invece il 69enne era stato trasferito dall’eliambulanza, in gravi condizioni, all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono peggiorate e l’uomo è deceduto ieri pomeriggio. Il bilancio del tragico incidente è quindi di due morti.