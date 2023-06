A Offida l’assemblea dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche: Gradara ritira l’ambita bandiera

GRADARA – Si è svolta il 18 giugno 2023, nella splendida cornice della Sala Consigliare e del Teatro Serpente Aureo di Offida, l’annuale assemblea dei i Borghi più belli d’Italia nelle Marche.

Anche Gradara, presente con la Delegata alle Certificazioni Turistiche Mariangela Albertini, ha ritirato l’ambito riconoscimento che ogni anno premia i borghi regionali certificati dall’Associazione nazionale dei Borghi più belli d’Italia.

Presenti alla cerimonia, oltre al Presidente Amato Mercuri e alla coordinatrice Cristiana Nardi, anche tanti Sindaci e Amministratori dei comuni appartenenti all’associazione, che hanno accolto con piacere l’invito del Sindaco di Offida Luigi Massa, dell’assessore Cristina Capriotti e di tutta l’amministrazione di Offida.

Dopo i saluti iniziali e l’approvazione del bilancio, sono stati presentati i successi ottenuti dai progetti promossi dal cda dell’associazione, tra cui spicca in primis la collaborazione con la Fondazione Marche Cultura che, capitana dal Presidente Andrea Agostini con la disponibilità di Tania Torresi e dei colleghi, cura con positivi risultati i social Borghi Marche oltre che il coordinamento del progetto BlogTour e della formazione digitale. Ma tante sono state le iniziative portate avanti quest’anno, tra cui l’uscita del nuovo video promozionale, la creazione del gioco Monopoly dedicato ai borghi, la partecipazione a fiere e festival per valorizzare le bellezze territoriali. Si è discusso poi delle nuove idee per il futuro, orientate allo sviluppo del nuovo sito dell’associazione oltre che verso innovativi orizzonti digitali come quello della realtà aumentata e del Metaverso.

Borghi più belli d’Italia, la consegna delle bandiere

E ‘stata questa l’occasione per presentare anche la missione Iter Vitis che si propone di offrire una nuova prospettiva di viaggio, che rinnova e migliora l’offerta del turismo enologico promuovendo le grandi varietà dei territori e dei paesaggi enologici europei. In rappresentanza Barbara Toce ha premiato i comuni aderenti a questo importante progetto certificato Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa nel 2009.

Gradita la presenza del Direttore dell’Atim Marco Bruschini che, insieme al dirigente Alberto Mazzini, ha illustrato le linee di indirizzo per la promozione delle eccellenze della regione marche nel mercato estero e lo sviluppo dei collegamenti turistici con i borghi.

Sempre presente Paola Marchegiani dirigente al turismo, in rappresentanza della Regione Marche, ha delineato gli impegni messi in campo per i comuni attraverso il lavoro sul bando borghi, presente anche il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e del Presidente della Camera di Commercio Italiana a Dubai, nonostante l’impegno alla Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero e Meeting dei Segretari Generali a Colli del Tronto, che per la prima volta nelle Marche ha ospitato un evento eccezionale portando nella regione 80 Camere di Commercio di 59 paesi per una cinque giorni di iniziative tra dibattiti, momenti di approfondimento e incontri b2b.

In rappresentanza della Giunta Regionale l’assessore all’agricoltura Andrea Maria Antonini, infine un ringraziamento per la presenza anche all’onorevole Augusto Curti che ha richiesto maggiore sensibilizzazione alle politiche di sostegno per i borghi delle Marche.