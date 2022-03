Nuovo campo di Monticelli, lavori chiudi entro fine aprile. Il sindaco Fioravanti: «Non vedo l’ora di inaugurarlo»

ASCOLI – Termineranno a fine aprile i lavori per la riqualificazione del campo sportivo di Monticelli, intitolato alla memoria di don Mauro Bartolini, parroco del quartiere scomparso tragicamente nel 1998 a causa di un incidente stradale. Si tratta di una struttura molto attesa nel popoloso quartiere di Ascoli, i cui lavori procedono ormai da diversi mesi e finalmente stanno per essere conclusi.

Le parole del sindaco

Ad annunciarlo, con entusiasmo, è il sindaco Marco Fioravanti. «Restituiremo al quartiere un impianto riqualificato e innovativo – spiega il primo cittadino -, che sarà a disposizione di tutti i giovani e non solo. Abbiamo previsto la realizzazione di un campo di calcio a undici, omologato per il campionato di serie D, un nuovo impianto di illuminazione a led, la messa a norma della tribuna ovest e la realizzazione di una nuova gradinata nel lato nord. Oltre alla manutenzione straordinaria di spogliatoi e servizi, verranno anche realizzati un campo di calcio a cinque e un’apposita area per svolgere attività sportiva a corpo libero. I lavori termineranno a fine aprile – conclude Fioravanti – e non vediamo l’ora di inaugurare questo nuovo campo sportivo».

L’inaugurazione

Verosimilmente, dunque, il taglio del nastro avverrà nel mese di maggio e non è escluso che la locale squadra di calcio, il Monticelli appunto, militante nel campionato di Promozione, possa disputare le ultime partite casalinghe della stagione proprio nel nuovo impianto, visto che al momento il club biancoazzurro gioca al campo di Monterocco.