Nuovo asilo a Folignano: sorgerà in via Ancona a Villa Pigna

A Folignano sarà realizzato un nuovo asilo nido su un'area verde di circa 8mila mq che costeggia via Ancona

FOLIGNANO – Oltre due milioni di euro per il nuovo asilo: il Comune di Folignano si aggiudica il finanziamento di un bando del Pnrr.

Nessuno deve rimanere escluso. Era questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che ha lavorato insieme ai propri tecnici all’avviso pubblico del Pnrr rivolto alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia. A Folignano sarà così realizzato un nuovo asilo nido su un’area verde che costeggia via Ancona, a Villa Pigna, in prossimità dell’uscita della superstrada Ascoli-Mare. Al momento l’area, di circa 8mila mq, è adibita a verde ed in parte organizzata a parco urbano.

L’intervento

Il progetto del nuovo asilo occuperà circa un decimo di tutta l’area: sarà così possibile mantenere anche il parco pubblico e creare un’area verde a servizio dell’asilo stesso.

Grande soddisfazione da parte del primo cittadino, Matteo Terrani: «Un asilo nido nel verde, accessibile a tutti. Ogni anno il numero di domande di accesso al nido supera i posti a disposizione. Da una parte dimostra che il servizio funziona ed è attrattivo anche fuori comune, ma dall’altra parte ci rivela che molte famiglie rimangono escluse a causa del raggiungimento del limite massimo consentito dalla normativa regionale per ogni singola struttura.

Quest’anno ad esempio non sono state accolte oltre venti domande. Così ci siamo messi al lavoro con i nostri uffici per colmare questo gap partecipando a un bando nazionale del Pnrr dove siamo risultati vincitori. L’obiettivo è realizzare un nido accessibile a tutti, all’interno di un’area verde».

La tabella di marcia prevede l’inizio dei lavori entro la prima metà del 2023, parallelamente partiranno i cantieri già in programma per la realizzazione della nuova scuola di Piane di Morro e del Polo scolastico di Villa Pigna (media e infanzia), nel lotto dove sono già presenti la scuola elementare e la scuola materna. Quest’ultima verrà demolita per dare posto alla nuova struttura.