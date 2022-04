Nuovi posti auto e ‘car sharing’: 600mila euro per riqualificare la stazione ferroviaria di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La stazione di San Benedetto, uno tra gli snodi principali della rete ferroviaria nel Piceno, verrà riqualificata. Lo annuncia proprio ‘Ferrovie dello Stato’, attraverso l’investimento di una somma pari a circa 600mila euro. Il primo passo sarà rappresentato dal restyling dell’area antistante la stazione, che diventerà un parcheggio intermodale da oltre 150 posti. Lo stesso, poi, verrà gestito mediante la società controllata Metropark.

I dettagli

Al Comune, dunque, verrà restituito un parcheggio nettamente più moderno di quello che aveva in passato. Inoltre, come detto, un altro beneficio è dovuto al fatto che aumenteranno i posti auto, che prima erano meno di 120 e che ora passeranno a 153. L’idea è di realizzare un parcheggio intermodale che abbia al proprio interno colonnine per le auto elettriche, nonché attività di car sharing destinate appunto al noleggio di vetture per chi scende dal treno o arriva da un lungo viaggio e ha necessità di spostarsi.

La nota stonata

Per il Comune di San Benedetto, comunque, non ne conseguiranno solo benefici da questo progetto di riqualificazione della stazione. Infatti, l’ente rivierasco subirà anche una perdita economica. Al momento, infatti, l’area era gestita dall’azienda Multiservizi, che portava un introito annuale di 60mila euro nelle casse comunali. Somma sulla quale il Comune non potrà più contare, ma d’altronde l’area in questione non era di sua proprietà bensì delle ‘Ferrovie dello Stato’. Nei prossimi giorni, comunque, ci sarà un ulteriore incontro tra l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli e i rappresentanti delle ‘Ferrovie’ per comprendere al meglio i dettagli del progetto.

L’altro fronte

A proposito di opere pubbliche, nel frattempo, il Comune di San Benedetto ha chiesto quattro milioni di euro, nell’ambito del Pnrr, per la rigenerazione del campo da rugby ‘Nelson Mandela’. Si tratta di una struttura invidiata a livello nazionale da tutti gli appassionati di questa disciplina sportiva, che dunque verrà ulteriormente migliorata dopo questi lavori.