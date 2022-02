ASCOLI – Rivoluzione della sosta a pagamento, ad Ascoli. L’ennesima, per dirla tutta, viste le tante modifiche al piano che sono state già effettuate negli anni scorsi. Due gli obiettivi che, in tal senso, il Comune e la Saba, società che gestisce i parcheggi blu in città, intendono raggiungere: da un lato, la riduzione dei prezzi per gli utenti, dall’altro l’aumento dei posteggi a pagamento.

I nuovi posteggi ad Ascoli

Entro metà aprile, in base all’accordo che Comune e Saba strinsero alla fine del 2021, la stessa società dovrà realizzare le nuove strisce blu. Si tratta, comunque, di parcheggi misti, nel senso che potranno usufruirne anche tutti coloro che hanno il permesso come residenti. In particolare, si tratta di 90 parcheggi che sorgeranno nelle zone del centro storico e di altri 720 posteggi che invece verranno ricavati nel quartiere di Campo Parignano. In tutto, dunque, 810 nuovi posti. Contestualmente, la Saba dovrà prevedere anche dei nuovi parcometri, alcuni dei quali andranno a sostituire le diverse macchine non più funzionanti, che si trovano in alcuni punti della città.

Le tariffe ridotte

A quel punto entrerà in vigore anche il nuovo sistema tariffario, con prezzi scontati. La novità più importante, e sicuramente più gradita da parte degli ascolani, riguarda il fatto che per le prime due ore di parcheggio si pagherà soltanto un euro. Salvo problemi dell’ultimo momento, le nuove tariffe saranno attive dal 20 aprile, giorno più e giorno meno. I nuovi prezzi non riguarderanno soltanto gli 810 nuovi posti che la Saba realizzerà a breve, ma in generale tutti i parcheggi a pagamento già presenti in città.

Festivi e prefestivi

Nei prefestivi, nei giorni festivi e nel periodo natalizio, ovvero dal 15 dicembre al 6 gennaio, la tariffa sarà invece di soli 65 centesimi all’ora. Il pagamento del ticket è previsto per le fasce orarie dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20.30. Al di fuori di tali fasce orarie, invece, le auto potranno sostare negli appositi spazi senza pagare alcuna tariffa.

I permessi per i residenti

Infine, si sta anche procedendo con il rinnovo dei permessi che riguardano i residenti. Per la prima volta, infatti, dal Comune e dalla Saba è stata prevista la tariffa speciale da 75 euro per coloro che risiedono in centro storico.