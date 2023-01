Nuove Ast, nominati i commissari. L’assessore Antonini: «Passaggio storico per la Regione»

ASCOLI PICENO- Nel corso dell’ultima Giunta Regionale sono stati nominati i Commissari Straordinari delle cinque Ast (Aziende Sanitarie Territoriali). Entrate in funzione dal 1 gennaio, sostituiscono l’Azienda Sanitaria Unica Regionale. La nomina dei direttori generali è prevista tra qualche mese.

La novità

«Un passaggio storico, quasi epocale, quello che la Regione Marche è riuscita a compiere, con l’obiettivo di superare l’assetto organizzativo costituito dalle Asur, per aprirsi ad un sistema ancora più funzionale e moderno, e particolarmente vicino alle diverse realtà provinciali, come quello delle Ast, (Aziende Sanitarie Territoriali) in funzione fino alla nomina dei direttori generali, che avverrà entro il 31 marzo- afferma con soddisfazione l’assessore regionale Andrea Maria Antonini-. In questi giorni si definiranno i compiti e le funzioni specifiche di ognuna di esse. Le Ast rappresentano una grande opportunità per il territorio. Da ora in avanti, ci sarà una maggiore autonomia gestionale e finanziaria in ogni provincia. Autonomia che prima non avevamo con l’Asur Centrale».

L’Ast di Ascoli Piceno

Per l’Ast di Ascoli Piceno è stata nominata Vania Carignani, direttrice della Struttura Complessa Controllo di Gestione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Ancona.

«Sono convinto che, in questo particolare momento storico, il nuovo Commissario designato saprà coordinare, con competenza e capacità, ogni snodo tecnico e fase esecutiva di tale transizione, alla luce anche dei suoi brillanti risultati all’interno dell’azienda Ospedaliera Torrette di Ancona, autentica eccellenza della sanità nazionale; un ruolo di responsabilità che sono certo che la dottoressa Carignani saprà ricoprire con grande dedizione e spessore nell’Ast di Ascoli».