No tobacco day, giornata di sensibilizzazione contro il fumo anche ad Ascoli. Il dottor Mariani: «Occorre più prevenzione»

ASCOLI – I giovani rappresentano il 58 per cento tra i fumatori italiani, che in tutto sono otto milioni. La prima sigaretta, in media, viene accesa a soli undici anni. Il 20 per cento di chi respira il fumo passivo, inoltre, è rappresentato da bambini. Statistiche preoccupanti, numeri allarmanti. Una situazione, quella relativa al fumo, che deve suscitare delle riflessioni. E l’occasione giusta sarà rappresentata dal ‘No tobacco day’, che si celebrerà in tutta Italia il prossimo 31 maggio. Anche ad Ascoli, ovviamente, andrà in scena una giornata di sensibilizzazione, che vedrà protagonista il medico angiologo Mauro Mario Mariani. Dalle 18, alla libreria ‘Rinascita’ di piazza Roma, il dottore snocciolerà alcuni dati relativi ai rischi causati dal fumo di tabacco e presenterà, allo stesso tempo, anche il suo ultimo libro dal titolo ‘Ricomincio da Emme: come combattere lo stress ossidativo dalla emme alla zeta’.

L’appuntamento

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dallo stesso Mariani e dall’assessore comunale Donatella Ferretti. «È fondamentale coniugare la giusta alimentazione al benessere psicofisico – ha spiegato l’assessore -. E nel divulgare questo tipo di consapevolezza, il dottor Mariani è stato un pioniere. Fra l’altro, parliamo di un uomo che è diventato un vero e proprio ambasciatore dell’ascolanità e sarà un piacere ascoltarlo in occasione di questa importante ricorrenza. Al di là dei rischi legati al fumo, il dottor Mariani ci aiuterà a fare in modo che ognuno possa essere il medico di sé stesso».

«Secondo l’Oms il fumo è la prima causa di morte evitabile e già questo sarebbe sufficiente per capire quanto sia importante non fumare – ha proseguito il medico angiologo, divenuto ormai anche un volto noto della televisione grazie alle sue tante partecipazioni ai programmi Rai -. Mi auguro che, nel Piceno, l’Asur possa impegnarsi maggiormente nel dedicare tempo alla prevenzione. Legandomi proprio alla mia città e al prefisso di Ascoli ho elaborato anche il progetto ‘0736’ ovvero: zero sigarette, sette volte al giorno frutta e verdura, 36 minuti di movimento».

Oltre a sensibilizzare la popolazione sui pericoli legati alla dipendenza dal tabacco e a presentare il suo libro ‘Ricomincio da Emme’ (già disponibile in libreria), il dottor Mariani coinvolgerà anche il mondo della Quintana. «Al sestiere di Porta Solestà rivesto il ruolo di medico medievale – ha concluso Mauro Mario Mariani – e ho deciso di invitare all’incontro anche il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti affinchè venga vietato il fumo sulle tribune del campo dei giochi, durante le giostre, e anche all’interno delle taverne dei sestieri».