NeroGiardini, 50 anni di brand e nuove sfide

Enrico Bracalente ha festeggiato a Milano i 50 anni di attività dell'azienda, e ha raccontato ai giornalisti i progetti

MONTE SAN PIETRANGELI – NeroGiardini, azienda del distretto calzaturiero marchigiano (il quartier generale è a Monte San Pietrangeli, Fermo) festeggia 50 anni di storia con una due giorni di celebrazioni presso il palazzo della società nel cuore di Milano, in corso Venezia

Per il fondatore Enrico Bracalente, alfiere del Made in Italy e presidente e amministratore unico di una impresa che non ha mai delocalizzato, si tratta di «un traguardo importante», tenendo conto delle difficoltà superate negli anni passati, quando più volte l’azienda ha affrontato «tempi bui». In quei momenti, ha spiegato ai giornalisti a margine dell’evento, si è giurato di rendere la società finanziariamente indipendente dal sistema bancario.

Oggi NeroGiardini è un’azienda senza debiti e che guarda al futuro con ottimismo, forte di un fatturato di circa 100 milioni realizzato nel 2024 e che punta a replicare nel 2025, accarezzando il proposito di tornare a crescere negli anni futuri, grazie agli investimenti fatti e al progetto di conquistare nuovi mercati esteri. Bracalente esclude invece progetti di quotazione, pur avendo valutato lo sbarco in Borsa anni fa.

La societa’ B.A.G., che controlla il marchio NeroGiardini, fu fondata 50 anni fa a Monte San Pietrangeli, paese nelle Marche in provincia di Fermo, dall’allora Bracalente diciottenne. Negli anni ’80 si decise di smettere con la lavorazione conto terzi, e di creare invece un proprio marchio con una sua rete di vendita. Negli anni ’90 la decisione controcorrente di dire no alla delocalizzazione, quando invece «tutti iniziarono a produrre prima nell’Est Europa, poi in Cina». Nel 1998 Enrico Bracalente decise di rilevare tutte le quote dell’azienda (dal fratello e da un socio): «Ebbi però seri problemi con gli istituti di credito, che essendo rimasto socio unico non mi rinnovarono fiducia – racconta oggi il fondatore dell’azienda fermana – In quel momento decisi che se tutto fosse andato nella giusta direzione, sarei arrivato all’autofinanziamento dell’azienda per non dipendere dalle banche, cosa che è avvenuta già da qualche anno, cosicché oggi autofinanziamo tutti i nostri investimenti».

Il quartier generale di NeroGiardini a Monte San Pietrangeli

L’obiettivo per i prossimi anni è quello di crescere maggiormente all’estero, sia in Europa, dove NeroGiardini ha una rete commerciale sviluppata (soprattutto in Belgio e Spagna), sia nelle aree extra europee, guardando in particolare a Usa, Canada, Giappone e Corea del Sud. Si guarda con interesse ai Paesi del Golfo. Quanto alla ipotesi di sbarcare in Cina, Bracalente ha raccontato: «Facemmo un test nel 2012, ma compresi che nel Paese funzionano solamente i brand planetari. Così già nel 2015 abbandonammo il progetto». Ad oggi Nero Giardini realizza il 70% del proprio fatturato in Italia, il resto all’estero, prevalentemente in Europa, dal momento che «le vendite in Usa sono a livello embrionale, così anche i dazi per noi non sono un problema».

La crisi del settore moda si è fatta sentire in questi anni. «Nel 2023 – ha raccontato ai giornalisti – eravamo cresciuti del 20%, arrivando a ricavi per circa 120 milioni, che hanno rallentato a 100 milioni nel 2024. Quest’anno puntiamo a rimanere stabili a quota 100 milioni, ma con gli investimenti fatti, soprattutto nella rete vendita e nel capitale umano, puntiamo a tornare a crescere nei prossimi anni». Si punta ora a rimanere nella produzione di scarpe di fascia media, «quelle tra i 120 e i 200 euro», di buona qualità e Made in Italy. Il progetto di investire nell’abbigliamento è stato per ora accantonato («non abbiamo trovato il partner ideale»). Note dolenti per le figure professionali: «Nel 2012 creammo una scuola professionale a Fermo per le calzature, ma nell’ultimo anno non siamo riusciti a fare la classe per mancanza di iscrizioni – ha raccontato Bracalente – Così stiamo realizzando un progetto con l’Etiopia per portare 10-15 ragazzi l’anno venturo, che per tre anni frequenteranno l’istituto imparando un mestiere e poi decideranno se entrare in azienda».