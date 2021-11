Nell’Ascoli calcio tre positivi al covid: intanto si avvicina la sfida con il Vicenza

ASCOLI- Positivi al covid tre componenti del gruppo squadra dell’Ascoli calcio. Lo rende noto il Club bianconero che informa che i tre siano ora in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni. Per il resto del gruppo sono scattate tutte le procedure previste dai protocolli sanitario e federale.

Intanto si avvicina la sfida di sabato al Del Duca contro il Vicenza. Dopo il buon pareggio di Pisa, la formazione di Sottil deve ritrovare la continuità di risultati mancata nelle ultime partire. Le due sconfitte subite con la Spal e il Frosinone hanno fatto perdere ai bianconeri molti posti in classifica, portandoli a ridosso della zona bassa della graduatoria. Il punto rimediato in terra toscana contro i primi della classe, fa sperare che il trend sia cambiato. È quello che il mister dell’Ascoli si augura, dopo un inizio di campionato altalenante.

Per Avlonitis sarà una gara molto difficile

La partita con i veneti, che peraltro sono ora in penultima posizione, non sarà una passeggiata. Anzi, secondo il difensore Avlonitis il match sarà più duro di quello con il Pisa capolista : ≪Col Vicenza sarà una sfida più difficile di quella con i neroazzurri toscani, perché per loro è la partita della vita e anche per noi è molto importante tornare alla vittoria in casa nostra. Vogliamo vincere per i nostri tifosi, per noi, per l’Ascoli e i tre punti sono fondamentali sotto l’aspetto psicologico≫.

Ad arbitrare il match di sabato 6 novembre al Del Duca, valido per la 12esima giornata di campionato, e con inizio alle 14 sarà Daniele Paterna di Teramo.

Nella rosa dell’Ascoli mancherà sicuramente il mediano Marcel Buchel, squalificato per un turno, mentre saranno tre i bianconeri che scenderanno in campo da diffidati. Oltre a Saric e Eramo, anche una risorsa fondamentale per l’attacco come Dionisi è nella lista dei giocatori che rischiano di saltare una gara nel caso di nuove ammonizioni. Da comprendere quali scelte tecniche e tattiche farà Sottil per la gara con il Vicenza, anche in virtù di questa situazione.