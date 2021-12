A Natale l’Avis di Ascoli dona emozioni ai bambini della città

L’Avis comunale di Ascoli ha deciso di pensare ai più piccoli, riservando loro un progetto legato al valore del dono. I più piccoli devono scrivere una lettera ma non per chiedere doni. Ecco le info

ASCOLI – Il Natale si avvicina e l’Avis comunale di Ascoli ha deciso di pensare ai più piccoli, riservando loro un progetto legato al valore del dono. Tutti i bambini avranno la possibilità di scrivere una lettera, ma non incentrata sulla richiesta specifica dei regali da ricevere per le feste ma di confessare attraverso questa missiva le sensazioni provate nel ricevere un omaggio, di avere una sorpresa.

Presso l’aiuola che la scorsa estate è stata adottata dall’Avis, in corso Vittorio Emanuele dietro al Duomo di Sant’ Emidio, l’associazione allestirà una particolare cassetta per poter depositare le lettere dei piccoli. «Un modo per essere vicini a coloro che sentono di più lo spirito del Natale», spiega l’Avis.

Il valore della solidarietà

Il tema dominante della bella iniziativa del sodalizio che si occupa della donazione del sangue, sarà legato al dono, un concetto largamente presente in questo periodo dell’anno. Il messaggio che l’Avis comunale di Ascoli vuole far arrivare, attraverso un’iniziativa del “Gruppo Giovani”, è quello dato «dell’esigenza di discostarsi dai valori materiali dalla concezione del regalo e di soffermarsi invece a riflettere sul valore della condivisione e della solidarietà, permettendo ai bambini di poter creare un confronto con gli adulti e gli amici».

L’Avis tiene a sensibilizzare «le fasce più giovani della popolazione su tematiche ritenute fondamentali per lo sviluppo di una coscienza collettiva legata all’altruismo e alla donazione».

Per i bimbi e le bimbe sarà possibile dunque condividere con l’Avis le emozioni del Natale, spiegando cosa significhi fare un regalo, comunicando quali emozioni si provano nel ricevere un dono. Le missive potranno essere depositate dall’8 al 31 dicembre, mentre nella giornata del prossimo 6 gennaio chiunque avrà lasciato la sua letterina riceverà un premio.