La trap di Jonny Jo valorizzata da ‘Asco Dj’: ad Ascoli la collaborazione tra grandi artisti del Piceno

Fissate anche le prime date live per il cantautore: si esibirà anche nelle varie 'notti bianche' che verranno organizzate in città

ASCOLI – Una vera e propria collaborazione artistica tra due volti molto importanti per quanto riguarda la scena musicale ascolana. È quella che vede protagonisti ‘Asco Dj’, alias Alessandro Xiueref, uno tra i deejay e produttori più in voga del momento a livello mondiale, e il 24enne trapper piceno Giovanni Pometti, in arte ‘Jonny Jo’.

La sinergia

Affiancato da Davide Tacconi e Roberto Ghighi, i suoi due agenti, Jonny Jo ha appunto stipulato una collaborazione artistica con la società di management ‘Caos’, guidata proprio da Asco e dalla sua compagna Margherita Di Fato. Una realtà, quella allestita dal deejay, che ha proprio come obiettivo dare un’opportunità ai talenti del territorio. E Jonny Jo, certamente, è uno di questi. «Ho conosciuto un ragazzo umile, in gamba, e talentuoso – spiega proprio Asco -. Intendiamo portare il suo potenziale all’attenzione di importanti etichette discografiche e lavoreremo per riuscire a raggiungere questo traguardo così ambizioso. Questo artista ha tutte le carte in regola per far bene nel panorama musicale nazionale e, nel giro di qualche settimana, ci saranno anche le prime novità per quanto riguarda i live».

I concerti

D’altronde, il trapper ha già fissato le prime date e si esibirà nelle ‘notti bianche’ di Ascoli. A cominciare da quella del 10 agosto in centro storico, per poi prendere parte anche alle edizioni di Monticelli, Piazza Immacolata e Borgo Solestà. «Da qualche anno mi sono spinto un pò più in là, rispetto ai pezzi che scrivevo all’inizio – racconta Jonny Jo -. Mi sono anche confrontato con altre persone della scena trap, ho partecipato a numerosi contest e ho vissuto quindi delle esperienze che mi hanno fatto crescere, sia come persona che come artista. Il mio obiettivo è poter arrivare in cima, passo dopo passo. La fortuna aiuta gli audaci e, per me, è arrivato il momento di essere audace».